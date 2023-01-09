通關｜小巴業界料流失四成人手　司機重返跨境運輸業　加薪難挽留

近年香港多個行業均缺人手，政府亦提倡「搶人才」。有小巴業界今日（9日）於電台節目表示，通關後跨境司機已回到本行，導致行內人手再度流失，保守估計再減三四成人手，坦言薪酬問題難以挽留司機；更有司機計劃農曆新年到內地慶祝一個月，令人手雪上加霜。他又指，雖然落馬洲關口重開，停辦三年的落馬洲小巴線亦復辦，但根本未能聘請足夠人手，令到班次變疏，「啲車擺咗喺度無人開」。



小巴人手長期不足，影響服務。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「金匙」車務營運總監陳志輝今早於港台節目《千禧年代》表示，雖然感激中港通關，但小巴業界人手因此再減。他解釋，疫情下跨境運輸業失去工作，改為駕駛小巴，填補了一定人手，但隨着通關，司機陸續回到本業，保守估計會流走三、四成人手，坦言小巴司機薪酬欠競爭力，形容為運輸業的「最低層」。

陳志輝續指，小巴司機一般較年長，不少人三年未回鄉過年，故已計劃北上探親，有司機已預告農曆新年會回鄉一個月，未定何時回港，令人手雪上加霜。他又指，業界低薪難吸引年輕人，即使聘請退休人士，但部份人為免收入過高，以致無法領取政府津貼，故不願增加工作時數。

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陳志輝表示，雖然通關令停辦三年的落馬洲小巴線重開，但由於未能聘請足夠人手，令班次變疏，只能盡量提供服務，「啲車擺咗喺度無人開」。