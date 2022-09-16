電動低地台小巴料最快今年底投入營運　充電一個鐘可行230公里

政府近年推動電動車，新能源汽車供應商科軒動力研發的純電動小巴已完成運輸署的審批，為香港首輛純電無障礙小巴。科軒動力今日（16日）將該小巴交予專線小巴營運商衍利發展，以供路線測試，預計今年尾或下年初起投入營運。

不過負責路線測試的衍利發展，並未有購入該小巴。該公司總經理李栢基表示，現時一輛小巴售價大約70萬至80萬元，但該輛電動小巴成本達150萬元，貴約一倍，希望政府資助後，其售價可貼近一般小巴。



供應商：五至六間小巴營運商有意購買

供應商科軒動力表示，該小巴為香港度身訂做，長約七米，低地台設計，內置輪椅斜板，全車19個座位。另外，該車配置高效能磷酸鐵鋰電池，行車時不會排放污染物，每次充電60分鐘後，可行走230公里，相信可適應香港路面，亦可方便殘疾人士及長者。小巴已完成運輸署的「公共小巴車型審批」。

科軒動力營運總監馬南錦表示，現有約五至六間營運商有意購買純電動小巴，料每間買兩部，每部成本約為150萬至200萬元。問到發展電動小巴的困難之處，他表示找不到相應的充電地方，希望在測試後，讓政府及市場知悉電動小巴可行，之後有更多人願意投資，投入更多充電設施。

衍利發展總經理李栢基表示，會負責電動小巴的道路測試，日前成功投得一條專線小巴線，會於該線試驗電動小巴，不過詳情有待公布。他又指，受油價上漲影響，令成本大增，希望利用電動小巴，減低油價影響。不過他亦稱，由於電動小巴成本達150萬元，較傳統貴約一倍，希望政府可提供資助。