小巴鬧司機荒　工會指商界有意輸入外勞　調查：八成職業司機反對

小巴業鬧「司機荒」，有工會今日（8日）發布問卷調查結果，逾九成半人受訪者認為「司機荒」源於薪酬福利不足，其次有逾六成人認為因為司機承受的壓力及責任與收入並不成正比，另有逾五成人認為與司機工作期間用膳及休息的時間不足有關。



工會指，近日商界有聲音要求就專線小巴司機輸入外勞，問卷調查中有逾八成受訪者反對以輸入外勞方式填補本地小巴司機職位空缺。工會續引述最新統計處發布的失業率，運輸業失業率達5.2%，即從事運輸工作的失業人數仍有1.75 萬人，並相信如有足夠誘因吸引入行，本地有足夠的駕駛人士願意考牌進修入行，填補小巴司機空缺。



▼小巴司機入行意願問卷調查發佈會▼



勞聯、香港運輸物流業工會聯會及公共小型巴士職工會發布小巴司機入行意願問卷調查結果，當中逾七成受訪者為職業司機，其餘則為持有本地駕駛證的其他工種人士。

逾九成半人認為薪酬福利不足導致司機荒

當被問及為何本地小巴業鬧「司機荒」，97.1%人認為「司機荒」源於薪酬福利不足，其次有61.4%人認為因為司機承受的壓力及責任與收入並不成正比，逾54.3%人認為與司機工作期間用膳及休息的時間不足有關。另外，各有四成人認業內沒有晉升機會、沒有工作前景及工作時間不足是導致「司機荒」的原因。

就增加入行誘因方面，有41.4%人認為薪酬水平需達2.1萬至2.6萬可吸引年青司機。另有60%人認為要有充足的飯鐘及休息時間，逾55.7%人認為要改善工作環境。

工會指，近日商界有聲音要求就專線小巴司機輸入外勞。（資料圖片／歐嘉樂攝）

勞聯稱本地有足夠勞動力 促改善薪酬及工作環境

勞聯指出，專線小巴司機青黃不接、老齡化，原因在於薪酬待遇，小巴司機在眾多職業司機中，算是低薪一族，加上工作條件及環境差，自然不是本地勞工或職業司機入行首選。勞聯認為，如有足夠誘因吸引入行，相信本地有足夠的駕駛人士願意考牌進修入行，填補小巴司機空缺。

勞聯又提到，近日商界不斷有聲音要求就專線小巴司機輸入外勞，而問卷調查中有逾八成受訪者反對以輸入外勞方式填補本地小巴司機職位空缺。而政府公布的最新失業率中，運輸業失業率達5.2%，即從事運輸工作的失業人數仍有1.75 萬人。勞聯認為在本地有足夠的勞動力，小巴業如要求輸入外勞是於理不合，建議政府應就公共運輸行業的發展制定長遠規劃及政策，同時應促使僱主在改善員工薪酬待遇、工作環境；並為小巴司機設立明確的晉升階梯，吸引年青人入行。