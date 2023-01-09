卓悅創辦人葉俊亨被頒令破產　其妻及兒案下月聆訊

卓悅創辦人葉俊亨及其妻和兒子，去年遭一間公司入稟申請破產。其中葉俊亨的案件今(9日)在高等法院處理，葉今缺席聆訊，法官在他缺席下，頒令葉俊亨破產。至於其妻鍾佩雲，和兒子葉韋彤(即女歌手JW王灝兒的男友)的破產案件，則於本年2月7日聆訊。



呈請人Fulling Limited（富英有限公司）的代表律師今在庭上透露，葉俊亨原先稱將會出席聆訊，但他未有出現，法官隨即頒令葉俊亨破產。

案件編號：HCB 4953/2022

卓悅控股的附屬公司合豐隆 未提解決還款方案 遭法庭下令清盤

葉俊亨的兒子葉韋彤是女歌手JW王灝兒的男友。(詳看下圖)

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