卓悅創辦人葉俊亨被頒令破產 其妻及兒案下月聆訊
撰文：朱棨新
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卓悅創辦人葉俊亨及其妻和兒子，去年遭一間公司入稟申請破產。其中葉俊亨的案件今(9日)在高等法院處理，葉今缺席聆訊，法官在他缺席下，頒令葉俊亨破產。至於其妻鍾佩雲，和兒子葉韋彤(即女歌手JW王灝兒的男友)的破產案件，則於本年2月7日聆訊。
呈請人Fulling Limited（富英有限公司）的代表律師今在庭上透露，葉俊亨原先稱將會出席聆訊，但他未有出現，法官隨即頒令葉俊亨破產。
案件編號：HCB 4953/2022
葉俊亨的兒子葉韋彤是女歌手JW王灝兒的男友。(詳看下圖)
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葉俊亨是否仍是卓悅控股有限公司(0653)的大股東？
葉俊亨與其妻鍾佩雲於2020年把其股份出售予陳健文，二人並於2021年6月29日的股東特別大會上被罷免職務。
卓悅控股有限公司現在的主席是誰？
卓悅現任主席是陳健文。