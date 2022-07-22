卓悅創辦人葉俊亨求取消回購協議不果 須支付3.3億拖欠費用
撰文：朱棨新
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卓悅創辦人葉俊亨於2016年透過其持有的公司，向上市公司康健國際醫療旗下的公司，回購其手上的卓悅美容國際股權。葉之後入稟法院，指時任康健執董曹貴子曾表示，在指定時間內會有投資者向卓悅美容國際注資不少於4億元，以及會協助卓悅美容國際在港上市，葉才會同意2016年的協議，要求頒定協議無效。 高等法院法官今(22日)頒判辭，剔除葉的申索，被告的反申索卻成功，葉需支付回購股份拖欠的款項3.3億元。
原告為Profit Castle Holdings Limited和葉俊亨，被告為Oasis Beauty Limited。Profit Castle Holdings Limited，由葉俊亨和妻子鍾佩雲共同持有，而Oasis Beauty Limited則為上市公司康健國際醫療持有的公司。
法官在判辭裁定，曹貴子沒有作出原告指稱的陳述，故原告需支付3.3億元的欠款，以及1300萬元利息。此外，原告亦要支付被告的訟費。
案件編號：HCA785/2021
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