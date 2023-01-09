參選立法會訛稱聘助理圖騙24000元　前區議員認罪　官稱令人失望

時任屯門區議員曾錦榮，被指在2020年立法會選舉中，提供載有虛假資料的陳述書，訛稱聘用3名選舉助理，以圖騙得2萬4千元選舉開支，早前被廉政公署拘控。案件今(9日)在東區法院再提訊，曾承企圖欺詐等罪。裁判官王證瑜指案情嚴重，並稱曾除了涉虛報及欺詐外，他當時仍為區議員，直言其行為令人失望，把案押後至1月26日判刑，又下令還柙曾以索取背景報告。



被告曾錦榮(28歲)，承認一項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為罡，及一項企圖欺詐兩罪。

屯門龍門區前區議員曾錦榮。（曾錦榮Facebook專頁）

案情指，立法會換屆選舉原定於2020年9月6日舉行，因新冠疫情而延期一年，曾於2020年7月30日提交社福界參選表格，於9月29日遞交選舉開支申報書時，聲稱他在同年7月29日至9月28日期間，僱用徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩等3人為其選舉助理，各人月薪8千元，招致選舉開支24,000元，並附上合約及薪金收據。三人事後均指，在不知情下簽署涉案的合約等文件。

求情未夠現金需籌錢作選舉開支

辯方律師求情時稱，曾成為註冊社工後投入社區服務，犯上本案是因時間緊迫未有足夠現金，故需籌錢或墊支選舉開支。曾撰寫求情信亦言，他被捕後一直有反省，明白事件的嚴重性，得到沉重教訓，將來或不能再任職社工，冀法庭輕判。

案件編號：ESCC 1876/2022