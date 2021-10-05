政壇諸事町︱屯門曾錦榮議辦遭淋油　網民二創將油漬變「胖妹」

屬民主派陣營的屯門區議員曾錦榮，地區辦事處今日凌晨（5日）遭不明人士淋紅油，不過曾錦榮對此表現淡然，今日在社交網站刊登照片，指事件令職員加班及損壞地氈，須嚴厲譴責，同時嘲弄潑油者下次可考慮更有藝術成份的塗鴉，屆時會考慮保留其作品一段時間。



帖文指，「與其快快手清潔咗佢，不如保留返等DQ之後可以要來創作一幅藝術品」，呼籲網民提供意見。有人就將漆油痕跡改圖成卡通人物「胖妹」，屯門區議會副主席黃丹晴也有留言，建議以塗鴉方式美化油漬。



曾錦榮接受《香港01》查詢指，事發於凌晨3至4時，對淋油者的目的並無頭緒，但其議員辦事處的閉路電視已拍攝到潑油者樣貌，已轉交警方協助調查。



曾錦榮今早7時在facebook首度刊出照片，指議辦被淋紅油，但沒有被貼「欠債還錢」聲明，強調議辦仍有能力交租、支薪。他表示，暫未找出潑紅油的犯人，希望辦事處閉路電視的影像，能提供足夠線索予警方。

本周五將莊重宣誓 已作好心理準備

曾錦榮之後笑言，紅油事件導致辦事處職員須加班清潔，亦損壞了辦事處的地氈，對此嚴厲譴責，但強調清潔後，「我們會繼續進行應該要做且可能得罪人嘅工作」。他又說辦事處作出建議，「如若閣下想再潑的話，可以考慮更有藝術成份的塗鴉，屆時，本辦事處可能會因應藝術理由，保留閣下作品一段時間，希望閣下可為本地創作作出一份貢獻」。

曾錦榮在稍後時間再拍照，撰文集思廣益，呼籲讀者想像該油漬可如何加以裝飾。有人就將漆油痕跡改圖，把油漬當成卡通人物「胖妹」的畫家帽。屯門區議會副主席黃丹晴也留言，建議直接加上其他顏色，或者找懂得Graffiti（街頭塗鴉藝術）的人美化。

曾錦榮所屬屯門區區議會，本周五（8日）將壓軸宣誓，他表示屆時將莊重地參與儀式，強調以平常心面對，同時已作好心理準備，面對任何結果。