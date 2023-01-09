技術員涉唐樓遊蕩非禮　迫女事主至牆角　張開雙掌問：可否摸一下

電腦技術員涉兩度尾隨住唐樓女子上樓，並迫她到牆角欲摸其胸，被控遊蕩及非禮等罪，他否認指控，案件今（9日）在九龍城法院開審。女事主供稱，她第一次上樓遇上被告時成功逃脫，惟兩日後又見到被告，被告並一直跟她上樓，更迫她到牆角，她曾問：「你想點？」並在被告面前用電話告知在住所內的男友幫忙，但被告仍說：「小姐，可唔可以摸你一下？」並張開雙掌似想摸其胸，及至她後退並大叫，被告才拔腳逃跑，但她仍遭被告碰到胸與鎖骨之間的位置。



被告余鎮鴻（42歲），被控於2022年3月5日，在油麻地碧街一唐樓的公用部份遊蕩，導致女子X（約23歲）合理地擔心本身的安全或利益；及同月7日，在該唐樓梯間，非禮女子X。

被告余鎮鴻否認遊蕩及非禮罪，案件在九龍城法院審理。(資料圖片)

首次事女事主衝上樓梯逃脫

X指，去年3月5日晚上約7時許，她返回涉案唐樓住處，期間被告尾隨她上樓。她起初不以為然，但走上一至兩層樓梯時，發現被告一直緊盯著她，狀似跟蹤她，於是加快腳步，但被告跟着加速。當她再向上跑時，被告突然衝上前，近距離將她逼到牆角處，令她受驚。X質問被告：「你想點啊？」被告沒有回應，X呼喚寓所內的男友求助，趁機衝上樓梯返回住處。她將事件告知男友並報警，惟警方到場後已不見被告。

兩天後再跟事主並問可否摸一下

兩日後的晚上，X如常返回住處，進入大廈時回頭確認無人跟蹤後才關上閘門，她步上樓梯時，見被告已站在1樓防煙門後面，看著樓梯。X認出被告後立即跑上樓，被告即打開防煙門追，再度逼她至牆角。X受驚哭泣問：「你又想點啊？」被告說：「小姐，可唔可以摸你一下？」X未有回應，並向與她通話的男友稱再次遭被告跟蹤。

事主X大叫下被告才離開

X男友得悉後下樓幫忙，X亦有呼叫，被告沒有離開，更張開雙掌向著X胸前欲摸她，X立刻後退，期間被告手部碰到其胸部與鎖骨之間，X大叫，被告就跑下樓梯。X追著他，期間指著他表示會報警，並一度成功捉住被告背包，但糾纏一、兩秒後，被告將她推開後逃去。X繼續緊隨被告至街外，男友亦趕上，二人追至康佑大廈外停下，未能截停被告。事件報警處理。

案件編號：KCCC 626/2022