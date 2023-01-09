調查揭近七成受訪病童家長有壓力　5%已萌輕生念頭　團體倡增支援

香港麥當勞叔叔之家慈善基金一項調查發現，近70%病童家長面臨照顧壓力，40%家長表示情緒受困，包括飽受失眠困擾，更有5%曾有輕生念頭。

慈善基金指，社會對重病兒童家庭支援不足，盼以家庭為本提供更多服務支援，宣布位於觀塘的第二間家舍將於今年底投入服務，提供66個房間，預期可服務聯合醫院、香港兒童醫院等病童。



麥當勞叔叔之家慈善基金將於觀塘興建第二間家舍，料今年11月正式啟用。(麥當勞叔叔之家慈善基金提供)

慈善基金於去年11月期間，分別以問卷方式訪問153名現時及曾經入住香港麥當叔叔之家的病童家長，及以問卷和面談方式訪問502名育有一名或以上子女的家長。逾70%普羅家庭認為「交通、食物或生活用品津貼」、「重病兒童的復康支援」、「協助準備膳食或提供膳食支援」及「往返醫院及居住地點的點對點交通安排」足夠，但只有不足30%病童家庭認同足夠。

調查又顯示，近70%病童家長有照顧壓力，其中各有40%及39%人表示專注力和記憶力變差，以及失眠；37%受訪者認會疏忽照顧家中其他子女，36%受訪家長與配偶或家人發生爭執，更有5%曾有輕生念頭。另72%受訪者月入低於兩萬元，因需要照顧病童而出現家庭問題，顯示家庭收入越低，壓力越大。疫情下亦帶來其他影響，78%病童在疫情下長期缺乏運動，身體健康受影響，76%子女長期缺乏社交生活，社交能力受影響。

慈善基金董事會成員、香港兒童醫院兒童及青少年科服務主管（血液及腫瘤科）陳志峯提醒，面對疫情不用過份憂慮，隨著社交距離措施放寬，家長和小朋友宜在做足預防措施下多參與社交活動，並進行適當運動，保持身心健康。

麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席暨全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員黃馮慧芷指，調查反映了社會對重病兒童家庭支援的重要性認知不足，麥當勞叔叔之家積極實踐「以家庭為本」的服務概念，為重病兒童家庭提供心理及社交支援服務，其中位於觀塘有信街的第二所家舍即將於今年底啟用，料屆時可緩解更多病童家庭的需要，填補在支援上的缺口。」

麥當勞叔叔之家首間家舍位於沙田，樓高3層，提供23間房。慈善基金將於觀塘有信街建第二間家舍，佔地超過8000平米，樓高17層，共設有66個房間，估計今年4月開始裝修，7月讓3至4個家庭優先入住，並在11月正式啟用。