麥當勞叔叔之家三年後落成新家舍　設66間房供病童與父母入住

兒童本應享受愉快童年，惟患病令他們不得不與病魔作戰。供患嚴重疾病兒童及其父母入住的麥當勞叔叔之家，將於觀塘成立新家舍，並提供66間房間，預計新家舍將於三年後落成。 有曾入住麥當勞叔叔之家的病童家長稱，以往來往住家和醫院來回需用逾兩小時，每月交通費高達4,000至5,000元，而家舍提供巴士服務及生活用品，令她可節省生活費；她又指家舍「好似一個大家庭」，大家可互相照顧。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷介紹，本港第二間麥當勞叔叔之家將於三年後落成。（侯彩琳攝）

長期患病兒童備受社會關注，麥當勞叔叔之家（下稱家舍）於1996年成立，經醫院社工轉介後，患有嚴重疾病的而兒童及其父母可入住家舍；家舍供設23間房間，並設公用廚房、洗衣房、圖書館等設施。家舍收取每日70元費用，若病童家庭有經濟困難，亦可獲減免。

現家舍入住率近九成 每年90個家庭入住

臨近威爾斯親王醫院的麥當勞叔叔之家，每年約有90個家庭入住，入住率近九成，接近飽和。為了讓更多病童入住家舍，麥當勞叔叔之家將成立第二間家舍。香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷介紹，新家舍位於觀塘有信街、臨近香港兒童醫院，預計家舍將於三年後落成，將提供66間房間；預期家舍每年服務約1,200個家庭，包括非入住的家庭。而麥當勞叔叔之家亦獲得香港賽馬會慈善信託基金撥款逾三億元，以支持麥當勞叔叔之家的建築費用。

面對兒子患上白血病，吳女士（右）直言精神壓力大。（侯彩琳攝）

白血病童母： 照顧病童精神壓力大

曾3度入住麥當勞叔叔之家的東東今年10歲，他於4歲時患上白血病，現時白血病再度復發。在東東住院期間，媽媽吳女士來往住家和醫院來回需用逾2小時，每月交通費高達4,000至5,000元，且家中仍有5歲的兒子和2歲的女兒需要吳女士照顧。

東東患病令吳女士直言「精神壓力好大」，且因為心情差而「半個月唔識肚餓」。入住麥當勞叔叔之家後，可享用家舍提供來往醫院的巴士服務及生活用品，交通費及生活費得以節省；而家舍中亦有其他家庭入住，令吳女士坦言「好似一個大家庭」，大家可以互相照顧。

87%病童家長花逾兩小時探病 11%曾有自殺傾向

病童父母的壓力同樣值得關注。香港麥當勞叔叔之家慈善基金於今年8月至9月期間，訪問100位現時及曾經入住麥當勞叔叔之家的病童家長，發現88%病童父母每天最少探望住院子女一次，有87%病童父母探病來回交通時間需兩小時或以上。

在精神壓力方面，有78%病童家長出現心理抑鬱症狀，例如情緒低落、孤單等；亦有11%家長承認「曾經有自殺傾向」。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會成員、香港中文大學醫學院兒科學系系主任梁廷勳對此表示擔心，他指，情況反映部分病童父母缺乏情緒支援；他亦建議家長多和人溝通，且應避免在兒童面前發脾氣，影響兒童情緒。