疫情｜孔繁毅倡取消確診者隔離令　非重症者可如常戴口罩上班

香港逐步復常，政府專家顧問、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早（10日）於港台節目《千禧年代》表示，內地已對新冠病毒實施「乙類乙管」，即與流感沒有大分別；而且近期確診者病徵輕微，風險不大，認為此刻可以取消確診者的隔離令，只要非重症，戴上口罩可如常上班。通關方面，他亦認為如確診人數未增，跨境人士可以快速測試取代核酸檢測。

孔繁毅又指，香港已有混合免疫，估計約500萬人曾感染，不過長遠而言，接種新冠疫苗就如流感疫苗，高危人士應於每年入冬時，接種新款新冠疫苗。



▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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孔繁毅表示，香港免疫屏障非常高，除了接種疫苗，亦估計有約500萬人已受感染，產生了混合免疫，應盡快取消確診者的隔離令，內地已向新冠病毒實施「乙類乙管」，即與流感沒有大分別。

問到是否即使確診都仍要上班，孔繁毅表示，其實情況猶如一般流感、感冒，如果有發燒等症狀，都不建議上班。不過在退燒後，如身體情況許可，「戴住口罩，繼續返工」。他又指，取消隔離令是專家意見，此刻已有條件實行，「其實現在已經可以，基本上混合免疫已經足夠，病情方面亦都好輕微」。

政府專家顧問、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅（資料圖片）

不過，近日新冠死亡率未見回落，接種三針後的死亡率亦上升。孔繁毅表示留意到相關情況，指三針後仍受感染的死者，一般距離接種第三針已超過半年，而且當中不少為年過80歲的長者，部份人有長期病患。

問到死者一般接種哪款疫苗，孔繁毅表示，比率上較多人三針均是接種滅活疫苗，有數據顯示，滅活疫苗產生的中和抗體，不及mRNA疫苗高，後者亦更有效Omicron變種病毒，建議長者應接種二價疫苗。現時香港提供的滅活疫苗為科興，mRNA則為復必泰。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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孔繁毅表示，長遠而言，新冠疫苗與流感針相同，每年入冬後，長者等高危人士，都應接種新冠疫苗加強劑，尤其應接種新款疫苗，針對當時的病毒。

另外，中港近日免檢疫通關，但仍需先接受核酸檢測。孔繁毅認為，如果本地確診人數未大增，可改用快速測試取代核酸，甚至取消檢測要求相信通關對香港疫情影響不大。