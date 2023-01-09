疫情｜五成死亡確診者已打三針疫苗　許樹昌籲補打第四針

新冠肺炎疫情持續，本港死亡數字近日亦有急升。《香港01》統計過去一個月死亡數字，發現死亡個案中以打三針的比率為最高， 佔整體個案五至六成；其次則為「零針」死者，佔整體個案一至兩成。



政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（9日）表示，留意近日已接種三劑疫苗的死者有增多，相信因為不少人接種第三針至今已超過半年，效力漸減退，提醒高危群組要補打第四針。



▼去年12月27日 廣華醫院急症室情況▼



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死亡患者當約四成住院舍

本港近日疫情稍為回落，惟死亡數字仍維持在60多宗的高位，近日七日平均死亡率較上升至0.412%，為近七個月來的新高。

《香港01》統計過去一個月死亡數字，發現由上月中起死亡個案數字一直上升。院舍死亡數字亦隨之上升，由以往的單位數字上升至20多宗，佔整體個案的三至四成，而在1月7日更上升至有31名院友染疫亡，佔整體死亡個案四成三。

一至兩成死者為「零針」

至於打針方面，死亡個案中以打三針的比率為最高， 佔整體個案五至六成；其次則為無打針，佔整體個案一至兩成。不過打三針後染疫死亡數字有明顯上升，由上月中只有10多人，上升至近日多達40人。

另外，在未放寬疫苗通行證前，死亡個案中沒有打針的人數亦有輕微上升，平均每日有雙位數字無打針的患者死亡，在1月2日更有22名無打針患者不治。

▼1月8日 通關首日早上入境內地旅客及港人不算多▼



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許樹昌：不少人打第三針已超過半年 免疫水平下降

許樹昌今早表示，近日有參與分析醫管局的數據，亦發現已接種三劑新冠疫苗的死亡個案有增加，相信此與不少人接種第三針已超過半年，免疫水平開始下降有關。他呼籲，長者及免疫系統較弱的高危群組，在接種第三針後3個月，應接種第四針加強劑，而一般市民可以在打完第三針半年後打第四針。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，死亡率攀升主要有兩個原因，其一是死亡個案出現滯後，不少市民在一或兩周前發病，直至最近才離世，才被列入死亡個案。其二是老人院舍的院友因免疫衰減，導致二次感染，入院比例有上升趨勢，出現嚴重個案的情況較多。