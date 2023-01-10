青年爬輕鐵車頂地盤天秤有前科　自爆母親早知情：佢「充滿評價」

一名青年前日（8日）在Instagram上載一條片段，顯示他與另一男子在行駛中的輕鐵列車車頂拍攝嬉戲，又在除夕晚擅闖尖沙咀一個地盤並爬上天秤頂倒數。警方今晚（10日）拘捕三名涉事青年。



翻查其中一名被捕青年的Instagram，記錄他早有前科，包括曾爬上荔枝角一個地盤天秤，由禾輋邨一幢大廈24樓爬落地面、在將軍澳跨灣大橋未通車前爬上「蝴蝶」頂端。他曾稱母親對其所拍的危險行動「充滿評價」，去年爬地盤天秤前表示之後不會再拍攝上高空的影片，但卻在去年除夕至今年元旦，又爬上尖沙咀一個地盤天秤頂端倒數。



▼2022年2月爬上荔枝角地盤天秤單手凌空懸掛▼



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Instagram一名叫「tong_dogdogdog」的網民於2022年2月起上載其不斷挑戰危險活動的影片。第一條影片記錄其爬上工地天秤頂端，並脫去上衣，單手抓住一處，整個人凌空，直言「我覺得係攰多過驚囉。」

由於我阿媽係有睇我ig嘅，咁佢對於我偏向危險嗰啲影片同相呢，都充滿評價。 Parkour就冇得講，但偏向制空嗰啲相，其實就真係可以取捨拍唔拍嘅，所以我諗住今次呢就唔係唔拍，直接擦個上限，攞個最危險嘅。 咁條片出到街，證明我無生命危險啦。 咁之後立定flag啦，可能之後就再玩啲攞制空點嘅影片啦，好嘛。 其中一名被捕青年2022年在爬上地盤天秤前自述

另有影片顯示他在青衣橋進行挑戰，「Total我計過6層要drop5層」，他從青衣橋最高一層，一躍至下一層。去年3月他又上載一條影片，展示他由禾輋邨一座大廈24樓徒手爬落地面。（Instagram影片截圖）

▼2022年初爬落禾輋邨大廈及青衣橋▼



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另一條9月的影片顯示，他曾爬上尚未通車的將軍澳跨灣大橋「蝴蝶」頂端，橋下沒有任何車輛，只見不少「水馬」。在高處的他大讚景色優美，惟「擒上嚟係好X攰」。

▼2022年9月爬上將軍澳跨灣大橋「蝴蝶」頂端▼



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此外，有影片顯示他曾脫去上衣，在迪士尼門口噴泉處游泳，更爬入噴泉雕像的「口部」，張開雙手，狀甚興奮，貼文配文指：「山長水遠嚟到迪士尼，無理由咩都唔做。」

其Instagram亦有上載在馬路中間倒立，並雙手合十的照片。照片中可見當時有行人在附近走過，亦有不少車輛正等候過路。

▼爬上輕鐵車頂搭順風車▼



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▼去年12月31日晚除夕至今年元旦爬上尖沙咀一個地盤天秤頂端▼

