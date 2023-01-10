屯門爬輕鐵男全影片曝光　挑戰香港海陸空　飲城門河臭水：我口渴

日前社交平台上瘋傳一條有關一名男子玩parkour(飛躍道)的影片，當中一幕該名男子和友人大膽跳上行駛中的輕鐵，更以手機鬆容拍攝影片，令港鐵發現影片後隨即報警處理。其實發布者形容該段影片為「2022唐狗海陸空套餐」，當中並非單單只有爬輕鐵的大膽行為，影片中更挑戰香港海陸空，讓人震驚。



近日，一名instagram帳戶名為「tong_dogdogdog」的男子，於個人帳戶上發布一條名為「2022唐狗海陸空套餐」的影片，影片中被分為三章，分別挑戰香港海陸空的設施，第一章是「激戰 城門河龍舟隊」，片中可見該名男子與一名女和一名男友人一同於城門河划艇，男子更當場以膠樽盛載喝下被稱為「臭河祖宗」的城門河水，令網友驚訝。

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而第二章名為「Thomas騎乘位」，即是於網上瘋傳男子和友人跳上屯門輕鐵車頂的片段，可見男子與友人由天橋位置走到輕鐵站上蓋等待列車到站，當列車停定，男子便與男友人跳上車頂，由鳳地站乘搭「順風車」到屯門站，沿途他們都表現鬆容且雀躍，以手機拍攝過程，更表示「為你哋介紹屯門嘅夜景」，直到終點屯門站他們隨即從車頂跳下，直奔到站外深呼吸，期間字幕更顯示「文字無法表達嘅喜悅」。

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影片的最終章則名為「姚明視覺」，可見該名青年與數位友人深夜闖進一個疑似位於尖沙咀中間的一個地盤，登上最高樓層再徒手爬上該地盤用的天秤頂，再看著維港進行倒數，期間更設置航拍機拍攝整個倒數幻彩泳香江的過程。

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影片令不少網民都表示該名男子「真係好癲」，更對男子喝城門河水表示「等睇入廠」，「肯定屙到傻」,但有網民直呼「不怕有人報警嗎?」，表示不能理解「點解跳上輕鐵車頂然後仲可以覺得自己好勁好青春」，於輕鐵上更有電纜「會電死人嘅」，認為他們的行為相當危險。

其實此影片外，從帳戶中可見該名男子不時都會發布於不同地方進行「極限」Parkour(飛躍道)，例如舊式公屋屋邨、行車天橋橋頂、寫字樓樓頂等，連地盤的天秤頂都已不是第一次，該名男子更曾於天秤頂，單手捉著天秤鐵支，於半空中懸吊，畫面相當驚險。

對於影片中的行為，港鐵日前表示已經報警，並會全力協助警方調查，更呼籲市民必須顧己及人，不應作出任何不適當及危及個人人身安全的行為。

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止痛藥可以舒緩新冠肺炎帶來的症狀，但常常聽到別人說食「止痛藥」好傷身，究竟又係咪真的呢?蔡明劼醫師表示其實坊間的止痛藥主要兩大類，分別是「普拿疼(撲熱息痛)」和「布洛芬」，而的確食過量止痛藥是會傷身體，但若覺得單單吃一顆便會傷身的，傷到的不是身體，傷到的是「腦子」。

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