屯門男爬上輕鐵車頂、再攀上地盤天秤　IG轉載報道：太青春了！

有玩Parkour（飛躍道）青年昨日（8日）在Instagram上載一段片段，顯示當事人與另一男子在行駛中的輕鐵列車車頂拍攝嬉戲，又在除夕晚疑擅闖尖沙咀一個地盤，爬上天秤頂倒數。港鐵表示今晚已經就此事報警。



相關報道一出，拍片男子在Intagram的即時動態立即轉載報道，並寫上「太青春了」配以心形圖案。



+ 13

Instagram一名叫「tong_dogdogdog」的網民昨晚上載一條影片，內有他與朋友在城門河找橡皮艇，與龍舟隊鬥快；第二部份他與另一男子玩Parkour玩到跳上一列屯門輕鐵車頂，並坐「順風車」至下一個站，期間「介紹」屯門夜景；第三部份他與另兩個朋友，在去年12月31日闖入尖沙咀一個地盤，徒手爬上一個天秤頂端，看倒數幻彩詠香江，留至元旦早上，期間另有人航拍。

涉事青年在Intagram的即時動態立即轉載《香港01》報道，並寫上「太青春了」配以心形圖案。

港鐵：影響行車安全 會全力協助警方調查

港鐵表示，留意到網上一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為，影響行車安全的片段，今日已經報警，並會全力協助警方調查。港鐵呼籲市民必須顧己及人，不應作出任何不適當及危及個人人身安全的行為。

+ 19

至於他們闖入的尖沙咀地盤，從航拍片段可見，是於尖沙咀中間道11號的「海員之家」酒店重建項目Kimpton Hong Kong，發展商為已故新地前主席郭炳湘旗下的帝國集團。