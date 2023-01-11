通關｜兩地陰性標準有異　檢測商料港方調整門檻　令通關更便利

中港迎來免檢疫通關，特首李家超日前表示，會與本港化驗室檢視Ct值，統一發出檢測報告的標準。檢測承辦商、相達生物科技創辦人今早（11日）於港台節目表示，現時本地檢測商的共識，是Ct值40或以上發出陰性證明。據他理解，統一標準即是指調低標準至Ct值35或以上，與內地相同。他認為，現時已非清零政策，Ct值35亦不帶傳染性，在平衡通關便利度後，修改標準都無可厚非，故贊成措施。



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檢測報告現時會寫Ct值

招彥燾於港台節目《千禧年代》表示，雖然現時不同檢測商會使用不同核酸試劑，但共識是Ct值40或以上時，不會發出陽性結果，只會發陰性或不確定報告。他續指，過往Ct值達36或37時，只會寫陽性，但現時會於報告上同時寫上Ct值。

相達生物科技創辦人招彥燾。（羅國輝攝）

Ct值35不具傳染性



談到港府與內地統一標準，招表示，據其了解，即是將Ct值35或以上的結果，統一為陰性報告。他續指， Ct值達35可能是剛剛康復，並不具傳染性；亦有可能是剛剛確診，病毒量仍較低。

不過他亦指，現時兩地都並非實施清零政策，大部份人都曾經染疫，在平衡通關的便利度後，認為統一亦是無可厚非，贊成將標準統一。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

