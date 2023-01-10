韓國航班限制｜釜山濟州航線「胎死腹中」　旅行社料團友留港過年

復常之路再有障礙，韓國政府今（10日）公布，所有來自港澳的航班，由即日起須降落在首爾的仁川國際機場。即HK Express準備在1月22日復辦的釜山及濟州航線，將「胎死腹中」。HK Express今午表示，與當局正積極溝通，「至今對話仍然持續」。



由於韓國公布時間尚早，縱橫遊表示仍有時間做準備，而前赴韓國的旅客當中，逾九成都是前往首爾，因此所帶來的影響較輕微。但承認農曆新年為旅遊旺季，機位已即將訂滿，餘下不足一成的旅客，最終或只能留港過年。



旅客不能經仁川機場轉機到韓國其他地方

韓國駐香港領事館網站顯示，韓國政府由即日起，規定來自港澳的航班，一律須降落在仁川國際機場，旅客亦不能經仁川機場轉機到韓國境內其他地方。

目前本港僅得HK Express將在1月22日復辦釜山及濟州的航線。HK Express表示，一直與韓國當局積極溝通，會持續與對方溝通。至於往返首爾的所有定期航班，將如常運作。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

一月非釜山及濟州旅遊旺季 旅客量佔不足一成

縱橫遊執行董事袁振寧表示，韓國旅客量僅佔日本約四分之一，現時航班主要飛往仁川國際機場，每周約70班。至於釜山及濟州的航線仍未復辦，而航班量亦遠低於仁川，因此相比日本機場限飛，所帶來的影響較輕微。

他透露，農曆新年前往韓國的團友，佔逾九成的目的地為首爾，「所以九成嘅旅客係冇問題。」他解釋，一月並非釜山及濟州的旅遊旺季，但倘若限飛令措施，持續至櫻花或油菜花盛開的三月，才會受影響。

縱橫遊團友可選擇退款或改行程

他亦指，目前仍有12日做準備，加上經過上次日本的經驗，團友可選擇退款，或視乎機位更改行程。不過他提醒，月底為農曆新年假期，前往日本、泰國等地的機位將滿，台灣簽證申請亦需時，故估計受影響團友或旅客，有機會只能留港過年。

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