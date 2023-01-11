將藍隧道｜將軍澳隧道繁忙車流減少仍超設計容量　分流效果遜預期

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋今天（11日）通車「滿月」，究竟對將軍澳交通的舒緩作月如何？運輸及物流局局長林世雄書面回應立法會質詢時透露，將軍澳隧道的車流與新路通車前30日相比，平日車流量大約減少9%至22%；同期將藍隧道分流了15%至29%的車輛。

翻查資料，林世雄之前曾有信心將藍隧道可分流三至四成車流，惟平日的分流能力未達預期。另外，將軍澳隧道於早上及傍晚繁忙時段，仍會超出2,600架次的設計容量。



▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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舊將隧車流減9%至22%

將藍隧道於2022年12月11日通車，民建聯立法會議員顏汶羽提出書面質詢，詢問將軍澳隧道及將藍隧道於通車後的車流量。

根據林世雄回覆時提供的數據，2022年12月11日至31日，平日早上7時至晚上9時，舊將隧往九龍方向每小時有1,502至2,670輛車，最繁忙的一小時為早上8時至9時；如與通車前30日比較，車流減少9%至22%。



往將軍澳方向於上述時段，則有1,957至2,886架車，最繁忙為傍晚6至7時，與通車前比較少11%至22%。

翻查資料，將軍澳隧道的設計流量，為東西行每小時各2,600架次，不過平日早上8時至9時，往九龍方向有2,670架次；傍晚5時至7時，往將軍澳方向則有2,664至2,886架次，即部份時段仍超出設計容量逾280架次。

將藍隧道雙向流量最多950輛

將藍隧道方面，平日往九龍方向則為每小時467至880輛車；往將軍澳方向則為375至950輛。換言之，即舊將隧的車流量，可為將藍隧道的三至五倍。

▼12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



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平日分流效果遜於預期

分流效果方面，林世雄曾表示，有將信心將藍隧道可分流將隧三至四成車流。不過於上述時間內，將藍隧道於往九龍方向的分流能力，為22%至29%；往將軍澳方向更只有15%至25%，未達預期。周末及公眾假期則較有效分流，往九龍方向達19%至34%；往將軍澳則為17%至31%，部份時間符合預期。

▼12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼



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舊將隧繁忙時間擠塞有改善

林世雄回覆立法會表示，通車至今兩條隧道運作大致順暢，當中將軍澳隧道公路及環保大道往將軍澳隧道方向，於繁忙時間的擠塞情況有顯著改善，過往在上述道路及其連接道路出現的車龍已大為縮短。

至於觀塘區，他指茶果嶺道及偉業街／偉發道路口的車流有增加，不過交通運作仍大致暢順。