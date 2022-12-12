將藍隧道｜01實測　將軍澳新巴士線快1分鐘　將隧免費後慳4分鐘

【將軍澳藍田隧道 ／將軍澳跨灣大橋】將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣大橋通車後，今日（12日）迎來首個上班日。《香港01》在上班繁忙時段實測，以清水灣半島作為起點，佐敦為終點，分別乘搭新開出、行走將藍隧道的790巴士和行經將軍澳隧道的舊線795X。結果發現，行新路線只是比舊線快1分鐘，不過，受惠將藍隧道分流，及舊將隧免停車繳費，舊線比以往快4分鐘。



▼12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼



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《香港01》記者今日於上班時段，分別乘搭新巴新線790及舊線795X，由清水灣半島巴士總站出發，到佐敦集合。

▼《香港01》實測，乘巴士790由清水灣半島出發往佐敦▼



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790巴士兜康城15分鐘上橋 24分鐘上觀塘繞道

乘坐790的記者於上午8時正上車，會行經康城港鐵站及日出康城的屋苑，約15分鐘就進入將軍澳跨灣大橋，上橋後直入將藍隧道，沿途未見塞車，大約5鐘就到新建的藍田交匯處，之後經油塘迴旋處到茶果嶺道，以往兩邊停泊的「死車」有所改善。

至8時24分巴士駛入觀塘繞道，經九龍灣展貿中心和啟德隧道出漆咸道北天橋，近「歐化傢俬」開始有車龍要慢駛，車龍主要來自轉入紅磡海底隧道路段及上橋往尖沙咀線道，巴士約8時43分到達佐敦佑寧堂，全程需時43分鐘。

▼《香港01》實測，乘巴士795X由清水灣半島出發往佐敦▼



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795X行將軍澳隧道未見塞車 料免停車繳費有關

至於乘坐795X的記者，巴士在8時04分開出，約11分鐘到將軍澳港鐵站，4分鐘後到調景嶺港鐵站，約8時24分駛入將軍澳道往隧道，以往「塞爆」環保大道的車龍不復再，只是入隧道一刻三線匯兩線稍為「塞一塞」，大約4分鐘出隧道往觀塘繞道。

同樣地，巴士在8時41分左右，在漆咸道北天橋和近理工大學一帶遇上車龍，巴士需要慢駛，當去到加士居道就開始順暢，巴士約8時48分到達拔萃女書院，全程44分鐘。

相比之下，以佐敦作為終點，行新路的790比舊路795X快1分鐘，相信只是一兩盞燈的關係。值得注意，790總站設於尖沙咀（麼地道），只有周一至五上下班時段提供服務（清水灣半島開出：07:40、08:00、08:20；尖沙咀（麼地道）開出：17:05、17:25、17:45）。

795X就會途經旺角、油麻地往美孚，每日都有班次，上午6時至深夜11時，清水灣半島及蘇屋逢10、30、50分開出。

▼12月5日早上8時 將軍澳隧道出現長長車龍▼



上將隧以往至少塞10分鐘

另外，《香港01》記者曾於11月28日上午乘坐舊線795X，往女拔車程約48分鐘，較今日實測慢4分鐘，主要是當日將軍澳隧道塞車，由上橋至出隧道耗時10分鐘；相反，將隧免費後，車輛毋須在收費停車繳費，加上將藍隧道分流，令車程節省少許時間。

▼12月12日早上 將藍隧道油塘出入口茶果嶺道順暢▼



▼12月12日早上7時55分 將軍澳跨灣大橋行車順暢▼

