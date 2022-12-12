將藍隧道｜新路開通將軍澳南北分家　方國珊：有駕者考慮揸返車

【將軍澳藍田隧道 ／將軍澳跨灣大橋】由將藍隧道和將軍澳跨灣連接路組成的將藍公路啟用一日後，今天（12日）是首個工作日，早上繁忙時間所見，行車暢順，行車流量以康城往藍田方向較多；與此同時，慣常塞車的將軍澳隧道在免費後的首個工作日，比對上星期一相同時間的車龍消失，行車亦算暢順。新路開通後可能出現的樽頸位置茶果嶺道，車流量正常，未見擠塞。

西貢區議員方國珊形容「悲喜交集、心流眼淚」，向政府爭取多年分流交通，終於南北分家，將軍澳會有更大發展。她得悉有改乘公共交通工具上班的駕駛者表示，因路面暢順「考慮揸返車」。



▼將軍澳隧道在12月5日（上周一，圖左）早上8時長長車龍，比對今日（12日，圖右）同一時段車龍消失▼



運輸署預計新路段在繁忙時段，交通會較為繁忙，早上7時35分將軍澳隧道入口往觀塘方向，曾經出現龍尾在茵怡花園，上星期新路未通車前的同一時段龍尾是遠至香港單車館，車龍明顯大幅縮短，之後車龍已經消散，有將軍澳居民形容是入伙廿多年來的一大奇景。

有駕駛者「考慮揸返車」或影響港鐵

方國珊昨日（11日）與《香港01》記者試行將軍澳跨灣連接路和將藍隧道，今日自行實測新巴士線的運作。她表示，得悉今早將藍隧道和將軍澳隧道行車都非常暢順，舊隧道只出現輕微慢車，並無影響，新隧道尤其暢順。

她表示，有區內駕駛人士表示，知道將藍隧道開通行車暢順，原本已沒駕車上班習慣、改乘港鐵的人，「佢哋考慮揸返車」。她相信，將藍隧道通車會影響港鐵的乘客量，始終今日只是首個工作天，需要密切監察情況。

至於茶果嶺道今早運作正常，她知悉運輸署今日派員在公共交通工具點和幹線上提供協助。

▼12月12日早上繁忙時間 將軍澳隧道出九龍無車龍▼



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方國珊：「悲喜交集，心流眼淚」

對於將藍隧道成功分流將軍澳隧道的車流，令長達20多年的車龍消失，在將軍澳深耕多年的方國珊坦言，「悲喜交集，心流眼淚。呢個成果係又唉又求又拜，而家終於將藍隧道通車有分流作用，市民真係有得揀，以往真係死局。」

隨著將藍隧道開通，她指出，將軍澳正式南北分家，居民在衣食住行的「行」改善有助整體作息，將軍澳有更大發展。

她亦相信，將軍澳隧道改為免費行車是令車龍消失另一原因，即使早上8時慢流都暢通，巴士亦暢通。以此借鏡，其他收費隧道都應採用電子收費模式，例如過海隧道。

▼12月5日早上8時 將軍澳隧道出現長長車龍▼



康城居民冀有過海巴士線

方國珊今早乘搭新巴新線790，由清水灣半島出尖東，一共用了45分鐘，形容該條線路線具吸引力，經將藍隧道出觀塘後，康城居民便可在九龍灣商貿區下車上班，再下站便到尖沙咀彌敦道一帶，非常方便。她引述居民表示，很開心有新線出市區，但班次只在繁忙時間服務並不足夠，區內不少年輕夫婦都過海上班，表明若然增設過海路線一定乘搭。

新巴新線790行駛將藍隧道，由清水灣半島至尖東，全程行車時間約44分鐘。（孔繁栩攝）

公共交通方面，5條分別由九巴和新巴營運的巴士線今天投入服務，全部將行經將藍隧道，所有路線均只在早晚繁忙時間行車。有將軍澳居民表示，新線行車時間短，會繼續使用，亦有使用舊線的居民表示，將軍澳隧道沒塞車令乘車時間減少。