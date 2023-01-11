接種疫苗｜樂善堂社區擴廣計劃啟動　2月首100接種者獲健康護理包

九龍樂善堂的「社區疫苗接種推廣計劃」今日（11日）舉行啟動禮，透過不同形式在社區推廣疫苗接種，樂善堂轄下兩個醫療單位將於下月1日起為首 100 名參加政府疫苗資助計劃，包括新冠疫苗、季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗的服務使用者送贈個人健康護理禮包。樂善堂總幹事劉愛詩表示，更多市民接種疫苗能減低病原體在社區傳播機會，避免醫療系統因社區爆發不勝負荷。



九龍樂善堂在藥廠默沙東（Merck Sharp & Dohme）支持下推行「社區疫苗接種推廣計劃」，特首政策組副組長王春新、九龍樂善堂總幹事劉愛詩及默沙東對外事務部總監李家盈主持啟動禮。

推廣計劃內容包括設立社區疫苖諮詢專線，釋除市民對疫苗疑慮及接種安排、整理社區疫苖接種服務資源、聯繫各區不同團體，包括地區康健站/康健中心舉辦疫苗接種及疾病預防健康講座、安排流動展覽車到訪社區介紹疫苖資訊及提供免費健康評估，亦會配合政府疫苗資助計劃，協調地區單位籌辦外展疫苗接種活動，方便小童及長者接種疫苗。

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樂善堂轄下兩個醫療單位亦將於2月1日起為首 100 名參加政府疫苗資助計劃服務（2019 冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗、肺炎球菌疫苗）使用者送贈個人健康護理禮包，樂善堂網頁亦已上載計劃詳情並提供查詢專線，市民可以隨時諮訽有關政府疫苗計劃服務內容及社區服務資源資料。

踏入冬季 新冠、流感及肺炎球菌同不容忽視

樂善堂總幹事劉愛詩表示鼓勵更多市民接種疫苗能減低病原體在社區傳播的機會，形成「群體免疫」，避免醫療系統因為社區爆發而不勝負荷。她指，踏入冬季，長者、幼童和抵抗力弱的人士容易受流感病毒和新冠病毒夾擊，肺炎球菌感染也不容忽視，樂善堂基層醫療中心醫生周瑞謙呼籲尚未接種相關疫苗的市民，尤其「一老一幼」等高風險人士盡早接種疫苗，保護自己和家人。