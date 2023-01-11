藥房商會指撲熱息痛供應充足　缺貨品牌亦有貨　倡每次最多賣3盒

撰文：黃偉倫
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日前撲熱息痛藥物短缺，更有炒賣「必理痛」的情況，不少人四處搶購。港九藥房總商會副理事長張德榮今早（11日）在港台節目表示，近日撲熱息痛供應充足，之前缺貨的品牌亦有貨，而且搶購的人亦減少。他又指，日前與政府討論「自律性限制」售賣藥物的安排，他表示業界建議每次最多賣兩至三盒，不過實際安排有待政府決定。

▼1月4日　屯門有藥房返貨以良心賣「必理痛」吸引市民排隊▼

特首李家超日前表示，打算與藥廠商討，要求在售賣若干藥物時，設有自律性限制。張德榮於港台節目《千禧年代》表示，日前藥房、藥廠、分銷商、入口商與政府開會，討論止咳藥、止瀉藥等供應。他續指，會上有討論自律性限制，但未敲定實際安排，業界建議每次最多賣兩至三盒相關藥物，以防炒賣。他又建議，藥物供應商應平均地銷售藥物，而不應向部份藥房優先提供藥物。

▼12月26日　必理痛缺貨▼

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現時市民需求減低

談到撲熱息痛供應量，他表示留意到在假期過後，現時市民對撲熱息痛的需求減低，之前每十名客人中，有七至八人查問撲熱息痛；現時則減至兩至三人。他續指，現時供應充足，之前缺貨的品牌亦有存貨。

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