近年最年長見習督察　警長劉海華53歲終考到：年齡並非限制

警方每年招聘見習督察，有大學尖子一畢業就考到。對於督察劉海華來說，由警員升到督察用了30多年，靠的是屢敗屢戰精神， 第一次投考失敗後再來過，再考再失敗也不放棄，到第三次終成功考到見習督察，這一年他已53歲，為近年最年長見習督察，他勉勵同袍自強不息，「年齡並非限制。」



劉海華憑屢敗屢戰精神， 第三次終成功考到見習督察，這一年他已53歲，為近年最年長見習督察。(《警聲》圖片）

晉升警署警長再燃起督察夢

劉海華1988年加入警隊擔任警員，曾駐守反三合會行動組、重案組及刑事情報科等單位，2016年晉升為員佐級人員中最高職級的警署警長。他接受《警聲》訪問時說，一直希望成為督察，過往曾兩次投考均未能成功，是次晉升警署警長並非他的警務生涯終點，反而讓他重拾當年理想。

「我在2017年駐守油麻地分區軍裝巡邏小隊，兼任指揮官時發現自己有能力處理督察的工作，其間亦有自我增值，於2018年取得犯罪及調查學學位。雖然那時已年過半百，但清楚自己各方面條件成熟，故再次爭取成為督察。」

背誦大量英語法律條文成最大挑戰

劉海華遂於2019年參與「選拔委任計劃」，通過嚴謹的體能測試和面試後，成功獲取錄為見習督察，並到警察學院接受相關訓練。他坦言要重拾課本、背誦大量英語法律條文，確是一大挑戰。他最終成功克服難關，以53歲之齡成為警隊近年最年長的見習督察。

由警署警長晉升為督察，劉海華有深刻體會。「晉升督察後，我更能理解指揮官的指令，而以往的前線經驗亦令我充分明白前線人員的心態。結合兩者，我可宏觀處理警務工作，同時以更貼地和流暢的方式推行各項計劃，助警隊向公眾傳遞執法信息。」

劉海華早前獲調派到警察學院擔任教官，他希望傳承其豐富的警務經驗。(《警聲》圖片）

現年55歲的劉海華早前獲調派到警察學院擔任教官，他希望傳承豐富的警務經驗，並以身作則，勉勵同袍自強不息。「年齡並非限制，有同袍30多歲已晉升為警署警長，絕對有能力承擔更多責任，而資深人員亦應繼續裝備自己，迎接機遇。」