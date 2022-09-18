城大反枱老鬼變新紮幫辦　科科第一成最佳督察結業學員：嗰時幼稚

2015年一個反枱動作再加一句：「全部企起身！」三分鐘的「城大上莊反枱」片段令當年19歲的「老鬼」鄭源霖在網絡多年常出現。事隔七年，26歲的鄭源霖悔不當初，透露當時的失控其實是一場戲、一場壓力測試，冀讓下一莊（下屆學生會）可學會面對批評及壓力時的反應，但卻用錯方法：「係幼稚、唔成熟表現。」



鄭源霖從城大畢業後原已獲其心儀已久的警隊取錄為見習督察學員，惟受訓期間影片再一次瘋傳，壓力之下無奈退出。輾轉做過私人公司及消防隊目，痛定思痛後再次投考見習督察，並於9月17日以各科排名第一的成績，獲三獎加身，成為最佳督察班結業學員：「現時嘅我對呢件事，會時刻警剔自己，唔好再行差踏錯。」



警察學院9月17日舉行結業操，並頒發最佳學員。左起：見習督察鄭源霖、見習督察班班主任及總督察黃兆彰、警員韓世杰。（盧翊銘攝）

憶述「反枱」是壓力測試 鄭源霖：當時單純幼稚用錯方法

回想起城大「上莊」時間的少不更事，鄭源霖憶述，當時是商學會學生會，亦是下屆學生會選委會主席，事發時是一個諮詢大會，又透露當時其是一場戲，希望給予候選內閣一個壓力測試：「等『下莊』睇吓作為學生領袖時，點處理壓力，遇到啲會員、學生批評及唔同意見時，又會點去反應。」

他承認，雖然目的是希望「下莊」好，但當時想法較單純，用錯誤、幼稚及不成熟的方法表現：「問返我𠵱家，當然唔會做呢樣嘢，年輕人、學生領袖都要對自己一言一行，行為舉止應要有要求，因會影響社會大眾對我哋觀感。」回想當初，他有反思：「諗返起都後悔，覺得唔應該做，應要成為學習嘅榜樣，係我經歷後嘅反思。」

問返我𠵱家，當然唔會做呢樣嘢，年輕人、學生領袖都要對自己一言一行，行為舉止應要有要求，因會影響社會大眾對我哋觀感……諗返起都後悔，覺得唔應該做，應要成為學習嘅榜樣，係我經歷後嘅反思。 督察班最佳結業學員鄭源霖

事後隨即公開道歉歉辭去職務

得知「反枱」事件釀牽連大波後，鄭隨即發出公開道歉信，又辭去職務，並私下向兩支被其責罵的候選內閣成員道歉，冀為學生會、為自己行為及向後選內閣負責。

四年前入督察班受訓影片再度瘋傳 壓力下辭職

網民眼中可能是一天半天的笑話，但對鄭源霖來說卻難以翻開新篇章。他說，從小受電視劇熏陶，對警隊有情意結，直至大學參加警隊學長計劃，在一眾警員學長分享下，立志加入警隊。他稱，2018年8月曾進入督察班受訓，惟當時「反枱」影片又再一次被瘋狂轉載，沉重的輿論壓力影響其學堂表現，家庭當時亦發事故，考慮再三，認為辭職是最好的選擇。

曾任消防隊目接求助電話協調工作 兩年後再考督察

鄭源霖表示，辭職後曾在私人公司工作，又投考過消防擔任消防隊目（控制），負責在控制中心接聽求助電話、調配資源及與其他紀律部隊合作，形容工作有意義，且經常與警方合作。他說，工作兩年後，經過深思熟慮，感覺自己心態已有成長，可承受壓力，決定重新投考兒時的夢想。

反枱事件是「包袱」 也讓時刻警剔勿再犯錯

他坦言，以前很介意為何當初年少作出「反枱」行為，該行為甚至影響自己日後發展，「好似一個包袱，當初冇諗過，及後反思，自己都上咗一課，無論係學生領袖、警察又好、普通市民又好，你都要為個人行為負責，為行為及言行負責。」

事件已發生，鄭源霖思考如何用正面態度面對：「我唔可能永遠停留喺以前，繼續鑽牛角尖，對工作同職業發展唔太理想。現時回望事件，會用更正面心態面對，時刻警剔自己：『你已經錯咗一次』。」

他指，應更注意自己言行，尤其現時作為督察，行為唔單止同事、下屬見到，市民都會看見。現時嘅我對呢件事，會時刻警剔自己，別好再行差踏錯。

我唔可能永遠停留喺以前，繼續鑽牛角尖，對工作同職業發展唔太理想。現時回望事件，會用更正面心態面對，時刻警剔自己：『你已經錯咗一次』 督察班最佳結業學員鄭源霖

冀年青人和平合法表達訴求：要為行為負責

將是一名見習督察，被問及2019年反修例事件，鄭答道，同意有年輕人關心社會，希望表達訴求，亦明白《基本法》賦予市民集會及言論自由，但強調不能鼓吹違法達義：「當時普遍青年比較激進，會傷害到人，唔係太理想，要為犯法行為負責。」他認為，若用和平表達合法訴求，以警隊方針，會盡量滿足他們，亦會協助其順理舉行遊行或集會。

科科第一督察班最佳學員結業 獲施禮榮盾等「三料加身」

鄭偉霖在警察學堂表現優秀，在各科表現均考獲第一，更在昨日結業禮中，獲得施禮榮盾、榮譽警棍及警務處處長學業成績優異證書「三料加身」畢業，並即將駐守深水埗分區。他說，警務工作多元，自己對刑偵工作最有興趣，冀以查案幫助市民。

▼7月9日 警務處舉行警察學院結業會操▼

