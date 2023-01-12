女印傭遭僱主非禮　指仲介等施壓簽不平等和解協議　入稟求賠償

女印傭在港在一名康文署經理的家工作期間，遭經理多番非禮，包括摸大腿和吻嘴，她更曾發現經理下體有反應，經理早前被裁定13項非禮罪成，被判囚36周。印傭昨（11日）透過平機會入稟區域法院，民事控告經理、僱傭仲介公司及負責人等，指他們違反《性別平等歧視條例》，她除了要經理就其性侵犯行為賠償，又指仲介公司等人未建議她將事件轉介警方等部門，並施壓要她簽署不利的和解協議，因而要求賠償。根據司法機構網頁，案件已排期在3月22日首次聆訊。



原告以XYZ作代號，5名被告依次是巴廷明、廣源貿易公司（SUMBER MAKMUR TRADING CO.）、楊松木（音譯）、家亮僱傭有限公司（HOME CARE EMPLOYMENT AGENCY LIMITED）及黎其成（音譯）。

代號XYZ的女印傭，入稟區域法院向其前僱主及仲介公司等負責人索償。

入職1個月即遭僱主非禮

原告指，她自2021年1至6月間，在巴位於元朗公庵路白沙村的雙層寓所當家傭。2021年2月，原告因遭巴的妻子責罵感失落，巴便帶她到睡房安慰她，期間捉住她的雙肩並拉往自己，歷時約5至10秒。巴之後變本加厲，包括在他的司機車內，親吻她的手、揉她腹部及脫其口罩錫臉頰；又在家中隔著長褲摸原告大腿，當原告轉身離開，緊抱她的腰部說：「先生好錫你」等。

曾拍下事件並交多仲介公司

及後，原告在朋友建議下，將其中一次非禮事件拍下，該次事件中巴只穿孖煙通走入浴室內，捉住她的臉部親吻雙頰，原告其後將影片發給友人，同日黎致電巴，巴便問原告有否將影片交予仲介公司，並帶她到僱傭中心開會。

指仲介施壓接受3千元補償

會議中，包括楊在內的兩名仲介告訴原告，若她想轉僱主便要先返回印尼，但不能保證她必然會找到新僱主，又稱巴願意以3,000元補償，承諾不會再犯。當時原告尚未還清仲介費，亦需供養家庭，因此答應簽署和解協議，並在巴詢問下謊稱刪除錄影片段。

僱主兩個月後再作非禮行為

原告又指，兩個月後巴又故態復萌，多次藉詞按摩她的肩頸，親她額頭雙頰及緊抱她，甚至嘗試掀起她的上衣。在最後一次非禮事件中，巴突然捉住原告激烈地強吻其頸部和臉頰，她往下望見到對方下體勃起，並感覺到他當時有著強烈的性慾望。原告擔心會被強姦，不敢再返回巴的住所。

認為仲介等亦未保障其權利

除了指控原告性騷擾及性侵犯，原告亦認為其他4名被告沒有保障她的權利，並未建議她將事件轉介警方、勞工處等部門跟進，更向巴披露她的投訴，繼而施壓要她簽署一份對其非常不利的和解協議，故此興訟索償。

案件編號：DCEO2/2023