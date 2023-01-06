馬主蕭澤偉被指性騷擾菲傭　包括遭其勃起下體壓臀　遭索償28萬

商人兼馬主蕭澤偉涉嫌在跑馬地的單位內兩度非禮一名菲律賓籍女傭，去年因事主離港而獲撤控。一名女菲傭日前入稟區域法院，指蕭曾性騷擾她，包括將勃起的陰莖壓在她的臀部，並曾提出付錢讓她在其面前「做運動」等，家傭工作不足兩月便終止合約。她昨（5日）透過律師告蕭違反《性別歧視條例》，令她感憂慮及侮辱，她更因而失業逾1年，故索償逾28萬港元，並要求對方作書面道歉。



申索人為菲律賓女國民，案發時在港任職家庭傭工；答辯人Siu Chak Wai(蕭澤偉)，為申索人案發時僱主的丈夫。

菲律賓籍女申索人入稟區域法院向前僱主的丈夫蕭澤偉索償28萬元。

指僱主丈夫曾摟腰及撫摸其臉

入稟狀指，申索人於2021年3月10日抵港後，她在女僱主與蕭於跑馬地的家中工作。她指，同年4月21至22日晚上，蕭多次向她提出不受歡迎的性要求，及作不受歡迎並涉及性的行為，包括按摩她的肩膀和手臂、擁抱並摟住她的腰、從後抱起她的身體、拍她的肚子、撫摸她的臉、親吻她的頭髮。

曾用勃起下體壓申索人臀部

此外，申索人又指蕭曾將勃起的陰莖壓在她的臀部，並提出以金錢換取她幫其按摩，或在他面前「做運動」等。申索人對以上要求一概拒絕，並要求他停止性騷擾，她於同月23日提出中止僱傭合約並離開單位。

因事件感憂慮及侮辱需接受心理輔導

入稟狀續指，申索人因該性騷擾而感到憂慮、壓力及侮辱，期間全身發抖，事後經常失眠及發噩夢，回國後需接受心理輔導。她又因該性騷擾事件而暫時失業，至2022年8月19日才有新僱主工作。在沒有工作期間，她須自費食宿，一度因情緒困擾須回國，故向前僱主的丈夫就其感情損害，及失業期間的收入損失，和食宿開支等，索償共284,405港元。

案件編號：DCEO1 / 2023