房協轄下租戶12月1日起可用AlipayHK交租　僅兩步即完成繳費

房協與AlipayHK今日（19日）公布，由本周四（1日）起，房協轄下共51個物業，包括20個出租屋邨居民及商戶，均可使用AlipayHK繳交租金或管理費，料合共3萬多個出租屋邨住戶、商業租戶和業戶受惠。租戶在App只須兩個步驟，便可完成賬單連結及繳費，並可啟動自動付款功能，避免忘記繳費。



兩個步驟完成賬單連結及繳費

AlipayHK公布，成為首個支援出租屋邨繳交租金的電子錢包，房協轄下共51個物業，包括20個出租屋邨、商業單位以及指定屋苑的居民、商戶以及業戶，均可足不出戶繳付租金。租戶在AlipayHK只須兩個步驟便可完成繳費。

1. 首先租戶在手機下載AlipayHK後，在主頁的「繳費服務」中選擇「租金」，以及所屬的出租屋邨或物業；至於屋苑業戶，則須選擇「物業管理」。



2. 其後再輸入「賬戶編號」及「物業單位號碼」等資料，便完成登記及賬單連結，租戶每月便會收到賬單提示。



可啟動自動付款功能避免忘記繳費

租戶亦可為賬單啟動「自動付款」功能，由下一期開始便會按時自動付款，毋須擔心忘記繳費。如有疑問，租戶可在App隨時查閱所有繳費紀錄，或可聯絡其屋邨或有關物業的辦事處查詢詳情。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩（左一）、房協總監（物業管理）潘源舫（右一）。（AlipayHK提供）

房協︰繼續探討更多其他可行的繳費平台

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK繼全面支援公共事務繳費系統後，首次以數碼化方式推廣交租服務，期望透過成功經驗，讓更多民生福利，亦可考慮納入至電子錢包。

房協總監（物業管理）潘源舫表示，與AlipayHK的合作，能為住戶及商戶提供一個可隨時隨地繳費的途徑。他亦指，將繼續探討更多其他可行的繳費平台及方案。