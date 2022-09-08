安達臣道冧天秤｜建海景居屋原定3年後落成　房協：推售時間待定

觀塘安達臣道前石礦場昨日（7日）發生嚴重工業意外，一個地盤的天秤突然倒冧，造成三死六傷，勞工處已向地盤發出暫時停工通知書。

資料顯示，涉事地盤曾被譽為「地王」，現正興建房協的資助出售房屋項目，由於地勢居高臨下，且位於石礦場的最前方，故中層以上或可享盡維港煙花景，當時外界預料有望成為資助出售盤「樓王」，原定於2025年落成。

被問及落成日期、申請日期會否延後等，房協回覆查詢時指，用地發生事故後，地盤已即時停工，必須獲得當局批准後方可復工，並重申預計項目2025年落成，具體的推售時間及申請詳情仍有待確定。



安達臣道石礦場地勢高，可盡覽東九龍開揚海景景觀。（資料圖片／李澤彤攝）

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安達臣道石礦場地勢較高，享盡維港海景優勢。而涉事地盤位處「R2-2」發展用地，地盤總面積約有1.75公頃，正正位於石礦場最前方的地皮之一。

源於「娥六招」 正進行上蓋工程

資料顯示，涉事地皮本來屬於賣地表，由於地勢優勢，故外界曾料有望成「地王」。直至2018年6月，前特首林鄭月娥宣布「娥六招」，其中一招便是將安達臣道石礦場、啟德的多幅私樓地撥作公營房屋用途，包括今次的涉事地盤。

安達臣道石礦場的7幅私樓地，分別由房協及房委會瓜分，並興建資助出售房屋。而今次地盤被分予房協發展，項目已於2021年9月開展，現正進行上蓋工程。

安達臣道石礦場地勢較高，而今次涉事地盤「R2-2」（紅圈示）位於最前方，料單位可遠眺海景。（資料圖片／城規會文件）

可建1,400伙 與翠鳴臺、翠嶺峰檔次相近

翻查資料，涉事項目發展密度較低，正興建2座21層高、3座15層高住宅大廈，總共1,403個單位，可容納4,000人，預計將於2025年落成，另設一所幼稚園。

由於項目位於最前方，故相信單位景色較開揚，料中層以上單位不受阻擋，可飽覽維港煙花景。而《香港01》曾在2019年曾引述消息報導，相關地皮所興建的資助房屋，檔次將與房協早前推售的屯門「翠鳴臺」及將軍澳「翠嶺峰」相近，設有私人樓宇的露台和工作平台。

推售時間、申請詳情有待確定

房協回覆查詢時表示，用地發生事故後已即時停工，以全力配合相關政府部門的調查工作，並必須獲得當局批准後方可復工。該項目預計於2025年落成，具體的推售時間及申請詳情仍有待確定。

意外發生後，房協昨日曾發出新聞稿，對事件表示關注和難過，並將向每名死者家屬發放一筆過30萬元撫恤金，及為每位傷者的家屬提供10萬元即時援助。