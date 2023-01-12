持「廁所紙」未能入性別認同公廁　跨性人求擴闊條例中的男女定義

撰文：朱棨新
出版：更新：

一名由女變男的跨性別人士，因未完成性別重置手術，其身份證上仍顯示他為女性，雖然他獲發「廁所紙」，但在現行法例下，仍不能進入男性公廁。這跨性別人士認為政策有歧視之嫌，因而申請司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義。高等法院今(12日)就案件作聆訊。代表申請人的律師指，現行做法侵犯跨性別人士的人權，危害他們的基本需要，又強調容許這類人士使用合適他們性別認同的廁所，並不影響其他使用者。

申請人是一名代號「K」的跨性別人士，答辯人為環境及生態局局長和律政司司長。

K覆核求擴闊公廁規例

K是一名女變男的跨性別人士，至今仍未完成整個性別重置手術，正處於性別過渡階段，進行「真實生活體驗」。雖然K獲發一張俗稱「廁所紙」的醫學證明，證明他有需要使用男廁。惟現行法例下，即使持有「廁所紙」，K都不能進入男性公廁。K現要求，擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中的「男性」和「女性」的定義，包括正在進行「真實生活體驗」的跨性別人士。

跨性別團體「跨青時刻」今到法院聲援。(朱棨新攝)

准使用性別認同廁所不礙他人私隱

K的代表大律師指， 現行的性別指定洗手間制度，影響跨性別人士，妨礙他們實踐自身性別認同。相關的政策對K構成歧視，並且侵犯其人權。律師指，容許像K這樣的跨性別人士進入男性公廁，不會影響到他人，亦不侵犯其他使用者的私隱。相反，禁止跨性別人士使用合乎其性別認同的洗手間，卻危害到他們的基本需要。

外國人可改護照性別免受影響

律師又指，在現行制度下，只有完成整個性別重置手術，才可更改身份證的性別登記。若K為外國人，則可透過更改護照的性別，進入男廁，故質疑現行的政策並不客觀。

政府指現行政策符合社會規範

政府的代表卻回應稱，現行政策需確保其他使用者的安全，它亦符合社會規範。若有人涉違反涉案條例，警員可根據身份證上的性別，以確定該人是否進入正確的洗手間，又強調若相關人士完成性別重置手術，更改身份證上旳性別，則可使用該性別的洗手間。

聆訊明續。

案件編號：HCAL 646/2022

跨性別身份終極上訴　以性別從置手術為標準　令跨性人恆常受辱跨性別青年中學成長路　揭香港校園對性小眾學生不公待遇蘇格蘭下調更改法定性別年齡門檻至16歲　毋須提供醫學證明跨性別夫婦靠代母生2胎！變性男披婚紗：我只是出嫁的普通女孩
跨性別
廁所
司法覆核
法庭