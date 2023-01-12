持「廁所紙」未能入性別認同公廁　跨性人求擴闊條例中的男女定義

一名由女變男的跨性別人士，因未完成性別重置手術，其身份證上仍顯示他為女性，雖然他獲發「廁所紙」，但在現行法例下，仍不能進入男性公廁。這跨性別人士認為政策有歧視之嫌，因而申請司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義。高等法院今(12日)就案件作聆訊。代表申請人的律師指，現行做法侵犯跨性別人士的人權，危害他們的基本需要，又強調容許這類人士使用合適他們性別認同的廁所，並不影響其他使用者。



申請人是一名代號「K」的跨性別人士，答辯人為環境及生態局局長和律政司司長。

K覆核求擴闊公廁規例

K是一名女變男的跨性別人士，至今仍未完成整個性別重置手術，正處於性別過渡階段，進行「真實生活體驗」。雖然K獲發一張俗稱「廁所紙」的醫學證明，證明他有需要使用男廁。惟現行法例下，即使持有「廁所紙」，K都不能進入男性公廁。K現要求，擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中的「男性」和「女性」的定義，包括正在進行「真實生活體驗」的跨性別人士。

跨性別團體「跨青時刻」今到法院聲援。(朱棨新攝)

准使用性別認同廁所不礙他人私隱

K的代表大律師指， 現行的性別指定洗手間制度，影響跨性別人士，妨礙他們實踐自身性別認同。相關的政策對K構成歧視，並且侵犯其人權。律師指，容許像K這樣的跨性別人士進入男性公廁，不會影響到他人，亦不侵犯其他使用者的私隱。相反，禁止跨性別人士使用合乎其性別認同的洗手間，卻危害到他們的基本需要。

外國人可改護照性別免受影響

律師又指，在現行制度下，只有完成整個性別重置手術，才可更改身份證的性別登記。若K為外國人，則可透過更改護照的性別，進入男廁，故質疑現行的政策並不客觀。

政府指現行政策符合社會規範

政府的代表卻回應稱，現行政策需確保其他使用者的安全，它亦符合社會規範。若有人涉違反涉案條例，警員可根據身份證上的性別，以確定該人是否進入正確的洗手間，又強調若相關人士完成性別重置手術，更改身份證上旳性別，則可使用該性別的洗手間。

聆訊明續。

案件編號：HCAL 646/2022