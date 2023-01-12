政府籲確診者應按指示服食新冠口服藥　倘轉售或交予他人即屬違法

因應早前有人非法售賣新冠口服藥物，政府今晚(12日)指，醫管局只會為符合臨床指引和合適的病人處方新冠口服藥物，包括60歲或以上長者、60歲以下的高風險人士及長期病患者。當局強調，獲處方新冠口服藥物後應按醫生指示服用，並完成整個療程，倘轉交或轉售予他人即屬違法。

政府發言人提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的新冠口服藥，如發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品，會即時展開調查依法處理。



▼1月11日 一名37歲男子涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品▼



一名37歲男子涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品被拘捕。（政府新聞處圖片）

政府發言人強調，診症過程中，醫生會根據病人描述的症狀、病史等臨床情況評估病人是否適合處方新冠口服藥物。公立醫院藥劑部亦已採取新措施，在配發新冠口服藥物前，會先將包裝盒移除，防止藥物被整盒轉售。

政府發言人強調，現時只有兩款分別由兩間藥物製造商（輝瑞香港有限公司和美國默沙東藥廠有限公司）供應本港的新冠口服藥物（帕克斯洛維德「Paxlovid」及莫納皮拉韋「Molnupiravir」），根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品。

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兩款新冠口服藥物只可向公私營醫療機構及醫生供應，病人亦只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物。管理局考慮到使用該兩款註冊新冠口服藥物時，需注意有關病人是否適用，以及相關禁忌和可能出現的副作用等因素，因而於註冊條件加入相關特設限制。

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