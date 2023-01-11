抗疫的士1.14完成任務停運　確診者外出求診毋須通知衞生署

政府早前取消大部份防疫措施，今（11日）日再宣布，抗疫專用的士將於星期六（14日）起停止服務，確診人士外出求診毋須通知衞生署，由隔離地方往返醫院或診所求診，應全程戴上貼面的外科口罩、KN95或KF94口罩或呼吸器（例如N95口罩），並避免使用人多擠迫的公共交通工具或中途在公共場所逗留。



▼2022年2月18日 抗疫的士首日運作 ▼



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抗疫的士已完成37萬宗行程

政府發言人表示，專屬車隊自去年2月18日起投入運作，用以接送確診人士往返其住所及醫院管理局指定診所、私家醫院或其他醫療或隔離設施。車隊由投入運作至今年1月10日為止，已完成超過37萬宗行程，整體運作暢順。

抗疫的士將於1月14日結束營運，政府解釋，因香港經歷三年的疫情，疫苗接種率大幅提升，加上在第五波疫情後，整體社會的免疫能力已達甚高水平，新冠病毒對本地公共衞生的風險有所改變，故衞生署衞生防護中心現時為確診人士發出的隔離令已容許他們自行外出求診。

▼2022年3月15日 抗疫的士約30司機染疫▼



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確診人士求診時應戴外科口罩

發言人又說，在專屬車隊停止服務後，確診人士如由隔離地方往返醫院或診所求診，應全程戴上貼面的外科口罩、KN95、KF94口罩或呼吸器（例如N95口罩），並避免使用人多擠迫的公共交通工具或中途在公共場所逗留。

政府呼籲私營醫療機構為確診人士提供醫療服務，以減輕公營醫療系統壓力。若確診人士病徵輕微，而又不屬於長者等高風險群組，應考慮使用私營醫療服務。