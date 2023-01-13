港鐵宣布年三十晚通宵服務　港島荃灣及觀塘線當晚8時起加密班次

港鐵公司今日（13日）宣布，將於年三十晚（21日）提供通宵服務。另外，有五條鐵路線亦會即日起加強歲晚及農曆新年期間的列車服務。



▼1月13日 港鐵公布年三十晚通宵行駛▼



通宵服務方面，港鐵所有本地鐵路綫 （機場快綫、迪士尼線及東鐵線往返 落馬洲站車程除外）會於於年三十晚（21日）通宵行駛，港島線、荃灣線及觀塘線更會於當日晚上8時起加密班次。

另外，輕鐵七條路線（505，507，610，614P，615P， 706 及 751）亦將於當晚通宵行駛。而港鐵巴士506、K51 及 K54 則會於年三十晚 延長服務時間。

港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線及屯馬線五條鐵路線，將於今日、本周末、年廿九以及年初一至初四（即1月13至15、20、22至25日） 不同時段加強服務，額外增加超過1800班車，班次加密至2.3至約6分鐘一 班車不等。

另外，為配合通關安排，東鐵線往返金鐘及上水的列車服務已由1月8日起每天大部分時間加密班次至 3.2 至 6 分鐘一班車，以配合乘客需求。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士說，年近歲晚，很多市民都會外出辦年貨和團年，而農曆新年期間大家亦會拜年，因此港鐵加密列車班次，同時在年三十晚提供通宵服務，方便市民歡度新春。

持「港鐵兔年紀念車票」乘客年初一當日可無限次乘搭

港鐵續指，持有「港鐵兔年紀念車票」的乘客，在年初一當日可無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士(不包括機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等、羅湖、落馬洲及馬場站。)