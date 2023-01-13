港鐵油麻地甩門｜田北辰批檢查仍靠目視　張欣宇促全面檢討人手

港鐵昨天（12日）公布去年11月13日油麻地站有列車脫軌撞脫車門事故的調查報告，事發時一個金屬護欄的12組螺栓和螺母因「嚴重腐蝕」，傾斜並進入列車路徑範圍，引致列車撞上並脫軌。至於當日疏散列車上的乘客，報告指車廂廣播未能清晰表達乘客需由車廂疏散至油麻地站月台的安排。



曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇今日（13日）表示，因有地下水，故隧道滲水情況普遍。他認為全面資產管理檢討是正確方向，不過指當中沒有提及人手，強調須有足夠資源及人手執行才有效。至於乘客打開車尾緊急車門行入路軌疏散，張欣宇認為培訓時可改用標準字眼：「做好少少就可以避免。」



▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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兩議員促以電子儀器檢查並加人手

實政圓桌立法會議員田北辰今日在商台節目《在晴朗的一天出發》指，港鐵現時不少檢查亦靠目視，批評：「一嚿鐵腐爛你覺得你睇到咩？今時今日邊有可能靠隻眼㗎？」他強調港鐵須使用電子儀器進行檢查，特別是在人手不足的情況下：「靠隻眼真係搞唔掂。」

張欣宇今日在同一節目中則表示，不明白為何巡查路軌時未能見到金屬護欄的螺栓和螺母已嚴重腐蝕，認為與維修人手及經驗有很大關係，亦要作全面檢討。他認為港鐵提出全面檢討資產管理是正確方向，不過當中沒有提及人手，強調：「唔可以淨係睇制度，制度都要有足夠資源、人手執行先有效。」

有消防員到場。（蔡正邦攝）

控制中心與車長對「車尾」疏散理解不同

對於當日事發後，約150名乘客經由車尾緊急出口斜道疏散，沿路軌旁步行往旺角站，調查委員會指因控制中心與車長對「車尾」的理解不同。張欣宇認為控制中心及車長廣播有可改善地方，建議培訓時可改用標準字眼，如「乘客可用月台離開」等：「做好少少就可以避免。」

張欣宇強調，事件中顯示乘客任何時間亦可打開車尾緊急車門，「咁嘅設備警報系統一定要加強，係系統上漏洞。」他又表示，港鐵須要進行系統性做檢討：「如果唔係就變咗頭痛醫頭、腳痛醫腳咁。」