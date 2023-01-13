高鐵訂票｜港鐵承認部份網頁電郵未能驗證　籲用電話：快啲方便啲

高鐵香港段將於周日（15日）復運，不過昨日（12日）12306網站車票開售後，不少市民反映未能進行認證。港鐵今日（13日）強調，乘客以港澳台或內地電話號碼，接收買票驗證短訊，會較用電郵「快啲方便啲」，不過承認部份網頁電郵未能進行驗證，會盡快了解情況。



港鐵又表示，截至昨晚共售出3000張北上車票，目前所有日子仍有車票出售，不過個別班次車票已售完。立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌認為，政府和港鐵今次的預算可能失準，輕視了乘客對高鐵服務的需求、希望農曆新年後可增加班次及站點，包括廣東、廣西、武漢及福建。



▼1月12日 高鐵1月15日復運今午西九站開放售票▼



+ 8

港鐵香港客運服務總監楊美珍今日在港台《千禧年代》中表示，昨日車票開售後，不少市民反映網上購票暢順，不過亦有乘客人反映未能接收驗證碼，她指會向12306網站反映，呼籲市民有問題未能解決可致電熱線。她稱，香港電話號碼「一定做到（驗證）」，認為如未能驗證屬個別情況，會向網絡供應商了解，又鼓勵市民用電話進行驗證。

至於昨日大批市民湧至高鐵西九龍站排隊輪候買車票，楊美珍指已立即作改善，傍晚時間排隊情況已紓緩，港鐵亦已將售票情況放在網站及應用程式中供市民查閱。她又表示，昨日已安排100名職員協助乘客，會繼續視乎情況安排人手，今早乘客排隊數目已不多。

▼1月11日 警務處、入境處、海關、港鐵在西九龍站進行演練▼



被問到現時車票數目是否足夠應付需求？楊美珍回應稱會一直觀察售票情況，與有關單位協商：「希望逐步有序開返多啲。」另外，周日起亦會新增廣洲東站，她認為評估目前每日六對車是否足夠屬言之尚早，並強調現時無計劃重開直通車。

陳恒鑌在同一節目中表示，內地春運十分繁忙，認為如在農曆新年前加班次是不可能，估計最快要到新年後才可增加。他又認為現時的車票量未能滿足需求，指每班次現時只開放部份座位供乘客購票，料仍有空間開放更多座位。他又指，12306系統非本港研發，資料庫、字體非本港常用，市民使用時或會較困難，希望港鐵可在高鐵或港鐵站沿線安排職員協助。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼



+ 1

立法會議員梁文廣在同一節目中亦表示，昨日曾嘗試購買車票，亦遇上不少困難，包括電話及電郵認證亦出現問題。他又指，由於市民或用繁體字登記個人資料，但回鄉證上是使用簡體字，有可能導致資訊有誤未能認證。他又提醒市民，除高鐵站外有10多間旅行社設高鐵專櫃售賣車票，昨日視察排隊情況遠低於高鐵站，建議港鐵可宣傳作分流。