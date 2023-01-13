迪士尼｜魔雪奇緣世界模型曝光　愛莎冰雪皇宮已封頂　秋冬開幕

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》（Frozen）主題園區魔雪奇緣世界將於今年下半年登場，香港迪士尼今（13日）詳細透露其工程進度及細節，例如園區融入挪威的大自然元素，包括冰川、峽灣、小屋等，並分別設有兩個景點及遊樂設施。目前位於園區最高點的冰雪皇宮即將落成，工程已完成封頂，而其他設施的進度，亦進行至七七八八。



魔雪奇緣世界加入挪威大自然元素

「魔雪奇緣世界」設計靈感來源自動畫電影《魔雪奇緣》及其續集。園區還原電影中經典場景、熟悉的旋律、充滿阿德爾傳統建築特色的小鎮，及各款主題美食等，再次重現阿德爾王國。

迪士尼幻想工程師在設計「魔雪奇緣世界」時，加入多項挪威的大自然元素，例如冰川、峽灣、小屋等。阿德爾山脈完美融入樂園獨有的大嶼山自然山景中，為園區帶來更壯麗的背景。

愛莎的冰雪皇宮即將落成，工程已完成封頂。（歐陽德浩攝）

冰雪皇宮位於園區最高點的「北山」

其中必到的景點包括「北山」，為該園區的最高點，亦是角色愛莎女王在《魔雪奇緣》中首次打破常規，盡情發揮冰雪魔法的地方。目前，愛莎的冰雪皇宮即將落成，工程已完成封頂。

至於「鐘樓」亦是園區個另一主要地標。動畫中安娜曾與漢斯王子，在鐘樓上共舞並合唱《Love is an Open Door》。因此鐘樓將放置安娜與愛莎木雕裝飾紀念姊妹情，並會每小時響起動畫中耳熟能詳的旋律。

「雪嶺滑雪」過山車可飽覽園區挪威風美景

園區並設有兩個遊樂設施，其中「雪嶺滑雪」為全球首個《魔雪奇緣》主題的過山車。由商人奧肯設計打造的「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和馴鹿斯特的推動，可登上山頂俯瞰阿德爾王國的美景。

至於「魔雪奇幻之旅」則由鐘樓廣場開始，乘坐充滿阿德爾特色的小木船，經最新科技及特別效果，包括投射、燈效及音樂等呈現動畫場景，可一睹愛莎女王的冰雪皇宮，沿途並會見到動畫中的其他角色。

華特迪士尼銅像背靠城堡獲米奇陪伴

適逢華特迪士尼公司成立一百周年，香港迪士尼將豎立全新的華特銅像「創夢家」，在今年十月登場，位於奇妙夢想城堡及灰姑娘旋轉木馬之間。

銅像的造型為華特迪士尼坐在長凳上，左手指向面前的旋轉木馬，右手指向背後的城堡，在旁的米奇老鼠則凝望著華特迪士尼，相信將會成為新的打卡點。

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