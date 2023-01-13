勞福局辦公室放置展能藝術家作品　孫玉菡邀藝術家到訪談創作理念

勞福局在政總的辦公室走廊牆上，掛有多幅色彩繽紛的畫作。局長孫玉菡今晚（13日）在社交平台撰文稱，上任之初，已託同事在辦公室走廊和會客室，放置展能藝術家的作品。他今日也與這班展能藝術家見面，聆聽他們的創作理念和歷程，並在文中指在會面中感受到他們強大的生命力以及對生活的樂觀思想。



▼1月13日 孫玉菡邀請一班展能藝術家到訪勞福局政總辦公室▼



+ 3

勞福局局長孫玉菡今晚在社交平台撰文指，上任之初，他託同事為勞福局辦公室走廊和會客室換上新裝，放置很多展能藝術家的作品，在為辦公室添上藝術色彩的同時，可向往後來訪的賓客介紹香港他們的作品，推廣傷健共融。

他在文中提到，今午邀請一班展能藝術家到添馬政府總部，除了一同欣賞他們借予局方放置在走廊和會客室的藝術作品，他也在見面中聆聽他們的創作理念和歷程，從中感受到他們強大的生命力以及對生活的樂觀思想。

孫玉菡提到，政府設立「殘疾人士藝術發展基金」，鼓勵殘疾人士積極參與羣體活動，發展潛能，在藝術中找到快樂，活出豐盛人生。截至2022年12月，基金共批出超過4,100萬元，資助共67個藝術項目。他鼓勵展能藝術家們繼續加油，「我手繪我心」，創作更多作品。