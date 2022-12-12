展能藝術｜兒時跌倒腦受損致右身殘障　母栽培畫畫成展能藝術家

「放手啦。畀佢啦。佢鍾意參加啲咩就咩，得唔得到獎唔緊要，最緊要身體健康。」身體健康四字，是每一名母親對孩子最基本願望，對於殘疾人士的照顧者而言，這個願望渺小，又充滿辛酸。



展能藝術家郭啟業年幼時意外腦部受損，手術後右邊身體殘障，母親郭太曾一度欲帶其尋死。不過，啟業未有放棄本來對畫畫的興趣，在郭太鼓勵之下，他於過去多年苦練以左手作畫，筆下是一個又一個城市掠影，其作品深受賞識，獲得不少工作接洽。啟業的筆觸，今年被放上一個更大的舞台，他早前創作以香港城市景象為主題的校園壁畫，點綴了南區一個角落的風景，生成NFT出售。



啟業5歲時洗澡跌倒 左腦撞上門框未有看醫生

郭啟業年約5歲之時，自行洗澡意外跌倒，左腦撞上門框，當時郭太自行為他清理傷口，未有看醫生，及後幾年啟業均無異樣。直至小學四年級，他開始上補習班，補習老師稱讚啟業聰敏過人，但有時候腦部會短暫時間一片空白。

有一次，郭太帶啟業去快餐店，本來用右手拿着汽水的他，突然轉換到左手。問他原因，他只回說「右手無力」。啟業之後行路亦漸漸出現障礙，有時候拖鞋亦不能自行穿上，兩母子經介紹後，赴美國求醫，並進行手術，證實腦部功能未能如常運作，自此右邊身體行動不便。

美國求醫回港後已無法言語溝通 母堅持要自行說話買食物

人腦分為左右兩半，原理是「對側控制」，左腦控制右半邊身體，右腦支配左半邊身體。

「好悽涼，又唔識字喎，年紀又大喎，去美國全部都係英文，又唔識喎。」啟業漫長的康復之路，從此開始。他從美國回來後，未能以言語溝通，轉而就讀特殊學校，每天學習手語，郭太在家以啤牌與他溫習；平時帶他去連鎖快餐店，亦訓練他自行說話買食物。

平時同佢出街，唔係度度都有傷殘廁所架嘛，同佢去女廁啲阿婆就話，咁大個畀佢喺男廁啦。男廁我又唔放心，我又唔入得，好慘。 郭啟業媽媽

儘管努力求存，啟業的殘障，依然不被人理解，在他人眼中，仍被當成異類，遭人白眼。「受罪」的人，當然不只是啟業。

我唔理人點睇我，總之我自己顧我自己個仔，佢跌低抽筋，我咪跟埋佢踎低囉，佢細路仔扭計咋嘛，一段時間真係好辛苦。 郭啟業媽媽

啟業學左手作畫畫出彩虹 獲移民港人高價請畫獅子山

說起過去種種經歷，郭太幾度眼眶泛紅。她向記者坦言，每當提及以往艱辛，均十分感觸，種種壓力之下，曾想過放棄生命，「幫又幫佢唔到，人哋幫我，一傾緊，我又喊，佢又喊……我一諗兩仔乸拉埋跳埋落去，就唔洗咁辛苦啦。」幸得身邊朋友鼓勵，郭太最後才打消念頭。

殘疾無阻啟業對畫畫的熱情及興趣，啟業從特殊學校畢業後，於2006年加入禾輋工場，從前以右手執筆的他，不斷練習以左手作畫，工場導師鄧姑娘發現其藝術才華過人，鼓勵他參與不同比賽，之後獲獎無數，其作品為人所知。曾有一名移民港人，離港前托他臨摹獅子山，並以高價購買。

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咁我就教個仔，我話，你有興趣就咩都去參加。但係你去參加，你唔好話得獎就開心，唔得獎就唔開心。我話，你去參加就有機會，唔參加就無機會，今次唔得下次得。咁佢去參加，慢慢就攞好多獎。 郭啟業媽媽

畫作成學校壁畫 再成NFT作全球發行

香港耀能協會藝術團隊早前參加動感香港Hong Kong Move On「NFT x 校園壁畫創作計劃」，以啟業的畫作製作成南區東華三院徐展堂學校的壁畫，並作為設計藍本生成NFT，除了學生家長可以競投，亦作全球發行。作為今次壁畫的主要創作者，啟業需教導該校學生如何繪畫，突破以往只是自行畫畫的常態。

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啟業：有人哋欣賞就得架啦 好開心有人認同我

「好開心！我同埋其他學生一齊畫好開心。」啟業尤其鍾情城市景象，認為每座建築物都十分獨特囉，背後的理念都有意思。他首次創作壁畫，則選擇了維港景色作為主角，「會展外觀好獨特，好多國際性會議喺度舉行，仲好有時代感。」

本來略顯拘謹的啟業，談及自己興趣，瞬間露出笑容。他自言自小就喜歡作畫，未來亦希望嘗試不同題材，「想畫就畫」，「唔洗太複雜就ok，有人哋欣賞就得架啦，哈哈……好開心有人認同我。」

郭太為啟業要放棄唱粵曲喜好

郭太已年屆72歲，為了照顧兒子，唯一的喜好唱粵曲亦被逼放棄。被問及未來會如何支持啟業的藝術創作，郭太說：「放手啦。畀佢啦。佢鍾意參加啲咩就咩，得唔得到獎唔緊要。」啟業曾參加理工大學「展才設計」活動比賽，為媽媽設計了一件旗袍，以表感激之情，最後得獎。對於郭太而言，或許這亦是一份安慰。

總之你就唔好話一定要得獎，最緊要就唔好話一定要得獎先開心，得唔得到獎都咁開心，得唔到獎就當見識，出去體會下。 郭啟業媽媽

壁畫上紗織來自另一批學員 花一個月編成

仔細留意壁畫，可發現壁畫上建築物的表面，鋪上了一層紗織。這些紗織，主要來自工場另一學員佩君之手。一鉤一織，全是佩君和其他學員耗時一個多月的成果。壁畫底層部份完成後，學員再以拼貼形式將紗織融入壁畫之中，再掃上光油，製成結合紗織的壁畫創作。

佩君加入禾輋工場之前，不曾接觸紗織，完成第一次作品之後，便熱衷於此。她說，當初學習使用紗織機非常困難，需要手眼協調，力度適中，倘做錯一步，就要重頭再來。她的第一個紗織作品，用了三個星期完成，「當完成了第一次作品之後就覺得好靚，返到屋企我同屋企人講我學緊織布，而屋企人都好支持我，鼓勵我繼續學織紗織布。」

「真係好靚呀個作品！」佩君與記者分享時，難掩其滿足感，她希望未來可將自己的紗織作品融入家中窗簾之中，又希望用紗織製作成書套及筆記簿。

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註冊社工、禾輋工場經理陳詩雅表示，工場發展學員藝術才華，已有十多年經驗，近幾年一直都想嘗試將學員藝術才能，用一些更現代化、更深入的方式展現。

整個壁畫創作歷時逾三個月，今次學員的作品不再只限於傳統畫作，並以NFT形式展示，陳詩雅指，最後出來的效果學員都很興奮，今次協會參加這個計劃，是一次很好的經驗，日後會繼續研究以不同形式發展學員的藝術才能。