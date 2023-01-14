人道年獎2022｜東非律師來港尋庇護　支援在港難民10年除負面標籤

由香港紅十字會舉辦的「香港人道年獎2022」今日（14日）舉行頒獎禮，七位人道工作者分別獲得人道年獎及人道新力量獎。當中，包括2013年成為首位在港合法工作難民的 Aimé Girimana，他10年來積極支援在港難民及尋求庇護人士，冀能改變社會對在港難民的負面標籤。 香港紅十字會主席蔡永忠相信，只要每人都願意多行一步，人道工作就會不斷向前發展。



香港紅十字會主席蔡永忠（前排右二）、「香港人道年獎2022」評審委員會成員（前排）與今屆得獎者合照。(紅十字會提供照片)

「香港人道年獎2022」7位得獎者，包括五位來自不同界別的香港人道年獎得獎者及兩位香港人道新力量得獎者。

2004年來港尋求庇護 人稱「Papa Aimé」

2004年來港尋求庇護的Aimé Girimana，很多人以「Papa Aimé」來稱呼他，他是一位來自東非國家布隆迪的律師，2013年成為首位在港合法工作的難民。「Papa Aimé」多年來積極支援在港難民及尋求庇護人士，透過舉辦分享會及活動，讓更多人了解難民真實狀況希望能改變社會對他們的負面標籤，其對難民的支援工作，讓他得到不同背景及國籍難民的信任及尊重。

Aimé Girimana是首位在港合法工作的難民，多年來積極支援在港難民及尋求庇護人士。(紅十字會提供照片)

辭急症室工作參與戰區救援 無國界醫生改寫他人人生

另一得獎者梁屺瞻為參與海外救援，在2016年辭去急症室醫生工作加入無國界醫生，曾被派往也門及伊拉克，因看見到處頹垣敗瓦及大批傷病者，真實地感受到自己正身處戰場，雖曾震撼得無法入眠，但讓他體驗到戰區醫療服務能改寫很多人的人生，甚至成為他們最後的希望，所以決定堅持下去救助傷病者。

梁屺瞻是無國界醫生，在戰場救援令他有很大感悟。(紅十字會提供照片)

成立香港兒童紓緩學會 支援長期病患兒童及家人需要

行醫20多年的陳昌煒經常接觸長期病患兒童，留意到病童和家人在情緒和日常生活上都有著不同的需要。有見本地對兒童紓緩服務的認識不足，遂於2017年與同事成立「香港兒童紓緩學會」，加強推廣服務，包括協助病童認識自身疾病、治療方案、認識及學習面對死亡等。

陳昌煒成立「香港兒童紓緩學會」，協助病童認識自身疾病治療方案、認識及學習面對死亡等。(紅十字會提供照片)

教師赴柬埔寨義教受啟發 創「童夢同行」援貧困地區學童

香港人道新力量2022是嘉許年輕人對人道工作的付出及貢獻，被提名者為35歲或以下人士。其中一名得獎者陳易楊，於2019年以教師身份到柬埔寨進行義教後受啟發，創立「童夢同行」組織，為貧困地區有需要的學童提供教育及生活所需。他更帶領義工體驗聽障人士生活、探訪劏房戶，及到柬埔寨和越南等地進行義教。

陳易楊創立「童夢同行」組織，為貧困地區有需要的學童提供教育及生活所需，希望能改寫小朋友的命運。(紅十字會提供照片)

香港紅十字會主席蔡永忠在典禮讚揚各得獎人無私付出，抱著「在乎你我他」的精神，向被遺忘的人伸出援手。蔡指只要每人都願意多行一步，人道工作就會不斷向前發展。

紅十字會主席蔡永忠於典禮上讚揚各得獎人抱著「在乎你我他」的精神，向被遺忘的人伸出援手。(紅十字會提供照片)

「香港人道年獎」於2007年首次舉辦，是本港首個倡導人道精神的獎項，藉着表彰得獎者無私的救助行為，推動人道精神這普世價值，把人道意識推廣至社會各階層。