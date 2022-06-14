紅十字會第五波疫情為近萬人送物資　建議為下波疫情最少儲三日糧

本港疫情反覆，近日確診宗數徘徊700至800宗，市民關注會否爆發第六波疫情。香港紅十字會今日（14日）推出「儲糧攻略」，建議市民恆常保持三日緊急糧食儲備，並建立個人支援網絡，加強備災意識應對下一波疫情或其他緊急情況。



香港紅十字儲推出儲糧攻略，建議市民恆常儲三日糧。（余俊亮攝）

香港紅十字會在今年1月至5月共接觸逾4.1萬人，派發逾13萬件防疫物資，而該會在今年2月、即第五波疫情高峰期成立的抗疫同行熱線，除提供防疫資訊及心理支援，亦按需要提供食物包及防疫物資。該熱線運作首三個月接聽逾11,400個求助電話，當中7成求助者均要求物資支援，該熱線在首三個月向逾9,500人發放緊急物資。

曾有家庭確診後發現家中僅餘少量雞蛋及即食麵

該會其後分析熱線設立後首月的數據，發現當中36%接受熱線緊急物資支援的市民糧食儲備僅兩日或以下。該會續指，有部份緊急個案是一家幾口確診後，家中僅餘三、四隻雞蛋、及兩包即食麵。

數據分析結果亦顯示，熱線最多來電者居於觀塘，佔15%；其次是葵青、沙田及深水埗，分別佔10%、9%、及8%。該會指出，除沙田外，另外三區是全港家庭收入中位數最低的三區，反映低收入家庭在疫情中面對更大困難，需要社會支援。

儲糧外亦建議建立個人支援網絡 可在有需要時相互補給

紅十字會推出「儲糧攻略」，建議市民恆常保持三日緊急糧食儲備。該會社區備災經理陳軒軒指，市民備存的糧食可根據多元種類、均衡營養、不過量囤積為原則。其餘日數宜透過建立個人支援網絡，請親友鄰居幫忙提供補給。

以四人家庭為例，儲備食物宜涵蓋穀物類、蔬菜類、水果類、肉、魚、蛋、奶類、飲品及小食等。陳軒軒亦提醒市民宜留意食用日期，宜「邊食邊補充」，部份蔬果亦可考慮罐頭裝，以便保存長時間。她特別提到，市民可預備些「療癒食物comfort good」、即個人喜愛的食物，有助保持心情愉快。另外，市民亦應準備一般藥物，如退燒藥、胃藥、止痛藥等。

陳軒軒指，建議市民備存的糧食可根據多元種類、均衡營養、不過量囤積為原則。（余俊亮攝）

正為880名獨居或雙老家庭長者預備抗疫備用包

紅十字會亦正為880名獨居或雙老家庭長者預備七天抗疫備用包，當中除卻食物，亦有口罩、探熱針的防疫物資。該會行政總裁及秘書長蘇婉嫻提到，備災並不止物資上，亦包括建立支援網絡及學習照顧個人情緒的知識。

蘇婉嫻指，備災並不止物資上，亦包括建立支援網絡及學習照顧個人情緒的知識。（余俊亮攝）

有義工曾以電話令一婦人放棄輕生念頭

她提到，疫情下熱線曾接獲過一位婦人來電，在對話中她透露有輕生及傷害丈夫的意圖，該會立即轉介心理支援義工跟進，一日內來回通五通電話，最後令該名婦人情緒回復穩定，「每日傾三分鐘真係有用㗎。」

蘇婉嫻強調，疫情下左鄰右里互相幫忙很重要，希望大眾可以主動關心別人，同時敢於向他人求助，若然有親人是獨居或雙老，不妨致電他們「每日傾傾三分鐘」。