疫下鬧血荒　血液收集跌近一半　紅十字會邀學生參觀實驗室消疑慮

本港疫情持續逾兩年，紅十字會血液收集服務大受影響。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，日常每日目標收集650包血液，惟第五波疫情早期，血液收集量，「跌咗差唔多超過一半以上，最低有啲日子去到200袋都唔夠。」現時血庫存量已降至極低水平，僅餘三至四日的存量。



李卓廣表示，年輕人為捐血的新力軍，對血液供應非常重要，惟學校停課令流動隊不能進入學校收血，及對學生進行捐血教育。除著疫情緩和，紅十字會計劃在今年10月起，每周安排學校參觀團到訪紅十字會輸血服務中心總部，以加強他們對捐血的認識及消除相關疑慮，並確保全港醫院的血液供應。



李卓廣表示，每日目標收集650包血液，惟第五波早期的血液收集量「跌咗差唔多超過一半以上，最低嘅時間有啲日子去到200袋都唔夠。」（夏家朗攝）

李卓廣表示，急症科、貧血、血癌等病人對血液的需求大，惟疫情下捐血數字下降，血庫存量不足。第五波早期的血液收集量更低見每日少於200包，現時血庫存量亦嚴重不足，僅餘三至四日存量。

他鼓勵任何適齡人士捐血，尤其是年輕人，強調年輕人對血庫供應非常重要，形容他們為新力軍，因他們的捐血條件及能力較年長者更高。惟紅十字會調查顯示，年輕人對捐血認識不足，主要認為捐血痛、不清楚捐血的流程及不知道血液的去處，故對捐血卻步。

李卓廣鼓勵任何適齡人士捐血，尤其是年輕人，強調年輕人對血庫供應非常重要，形容他們為新力軍。（夏家朗攝）

以往紅十字會可派遣捐血車，甚或配合宣傳車一起進入中學及大學，為學生進行捐血服務及教育，惟由於疫情緣故，學校停課導致捐血車及流動隊進入學校的機會減少。即使復課後亦僅為半日課，難以安排流動隊到學校收集血液。

為鼓勵年輕人捐血，紅十字會將推出青少年捐血獎章計劃，第一次捐血將獲贈獎章，定期捐血亦會獲贈獎章，今次目標希望推動年輕人在25歲以前最少捐血三次。紅十字會正初步與大專院校商討，相信將逐步擴大計劃。

紅十字會亦計劃在今年10月起，每周可安排兩個學校參觀團到訪紅十字會輸血服務中心總部，如反應理想可再加團。準備捐血的學生可在參與活動當日捐血，對捐血仍有疑問的學生亦可先行參觀實驗室、捐血室等設施，了解捐血及血液處理的流程，例如捐血樣本會進行傳染病化驗，確保血液合適使用。

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血液之後會被送至血液成分生產化驗室，進行血液成份分離，主要分成紅血球、血小板及血漿。血製品隨後會被送至血液貯存及分發科，再按各醫院的血液成份訂單，將其所需血液送到醫院供病人使用。李卓廣表示，希望藉參觀團加強年輕人對捐血認識及消除相關疑慮，又相信「一齊捐血柴娃娃去做（捐血）」，較易分散注意力，並降低緊張憂慮的情緒。