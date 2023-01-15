馬鞍山嵐岸、薈朗薈晴、大興花園等9屋苑污水呈陽性　4萬人要快測

政府今日（15日）表示，東區、沙田區、及屯門區9個地點檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當局將會向包括馬鞍山嵐岸、薈朗及薈晴、以及屯門區大興花園和鰂魚涌康蕙花園等9屋苑或村落的居民、清潔員工及物管員工派發合共約4萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼1月15日 部份污水呈陽性地點▼



環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應東區、沙田區、及屯門區9個地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快測包：

● 東區 — 佳翠苑、寶利大廈、康蕙花園及康東邨

● 沙田區 — 薈朗、薈晴、嵐岸及小瀝源村

● 屯門區 — 大興花園第一期



快測結果首次呈陽性的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。