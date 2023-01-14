疫情香港｜確診數字回落至7,749宗　多54人死　七日平均死亡率升

新冠肺炎疫情持續，本港今日（14日）新增7,749宗確診，連續五日維持在一萬宗以下，較昨日微跌6.18%。院舍呈報個案亦有回落，有19間院舍有確診個案，當中有25名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為199人，新增確診員工數目為54人。



另外，今日多54人死亡，七日平均死亡人數回落至67.3人，七日平均死亡率同時微升至0.676%，為5月17日以來新高，累計死亡人數為12,747人。



今日疫情概要：



-增7,749宗確診，較昨日下跌6.18%。

-輸入個案186宗，佔整體個案比率2.4%；相比同日23,647機場入境旅客人次，確診比率則為0.79%，七日平均比率是1.16%。

-新增54名患者死亡，7日平均死亡率為0.676%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,747人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括BF.7多3宗共36宗，BQ1.1多3宗累計210宗。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，今僅錄得7,749宗確診，連續五日維持在一萬宗以下，較昨日下跌近5.84%，當中本地個案佔7,563宗。

輸入個案持續維持近200宗的水平，今日輸入個案為186宗，佔整體個案比率2.25%。新增186宗檢測陽性輸入個案，當中包括17宗核酸檢測陽性（六宗確診及11宗無症狀感染）及169宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有2,3647人，確診比率為0.79%。七日平均確診人數方面則下降至278人，七日平均確診比率為1.16%。

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+ 18

衞生署公共衞生化驗服務處於1月5日至1月11日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約 46.25%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多6宗變異病毒株陽性檢測個案，分別為3宗BF.7及3宗BQ.1.1，為3男3女，年齡介乎32至98歲，累計發現182宗XBB（包括兩宗XBB個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、36宗BF.7及210宗BQ.1.1亞系個案。

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+ 11

學校方面，由於今日為周六，故沒有呈報個案。院舍方面，有19間院舍有確診個案，當中有25名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為199人，新增確診員工數目為54人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



愛群理療護理院有限公司

伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院

救世軍寶林長者之家

金華（西環）護老院

康和護老中心黃金分院

民康護老中心有限公司

基督教香港信義會恩頤居

善衡專業護老院有限公司

恩悅護老之家

松齡（德豐）護老中心

松恩護老之家有限公司

西灣河杏恩護老院

呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



聖雅各福群會復康服務朗逸居及朗逸綜合服務隊

康恩園 (II)

保良局薄扶林復康中心

扶康會靄華之家

明愛粉嶺宿舍

新生精神康復會新生會大樓宿舍（III）

培澤居