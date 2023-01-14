孔繁毅：疫情基本上已過　新冠可列風土病　料農曆年後或撤隔離令

本港疫情進一步回落，單日個案下降到8000宗水平。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（14日）指，本港混合免疫屏障高，估計未來數日確診數字或進一步下跌：「疫情基本上可能已經過去，可以話好快復常。」他又相信，通關對本地疫情影響不大，不過仍要慎防流感夾擊，故「口罩令」要繼續實施。



港府日前公布核酸檢測CT值35或以上將列為陰性個案，孔繁毅相信政府希望逐步放鬆防疫政策，最終目標是取消隔離令。他又指，本港科學上有足夠條件取消隔離令，亦有條件將新冠肺炎改列為風土病，相信政府計劃觀察通關及農曆新年後情況，倘整體情況穩定：「條件更加好，好放心取消（隔離令）。」



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孔繁毅今日在商台節目《政經星期六》中表示，本港現時疫情整體穩定，過往數日確診數字下跌幅度快，原因是本港混合免疫屏障高。他解釋，本港疫苗接種比率高，感染人數實際或達500萬人以上，估計未來數日確診數字或進一步下跌。至於通關後人流活動增加，相信影響不大，因港混合免疫屏障高，以及有足夠抗病毒藥物，料對醫療系統壓力亦影響不大。

不過，仍要慎防新冠肺炎與流感夾擊，孔繁毅稱，現時仍有「口罩令」，認為非常有效，暫未見大流感爆發，因為市民暫時仍要繼續戴口罩，相信「口罩令」會是最後撤銷的防疫措施。

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港府日前公布核酸檢測CT值35或以上將列為陰性個案，孔繁毅相信是因逐步邁向復常：「目標最終取消隔離令，當感染係普通上呼吸道咁處理，唔需要因為感染咗而要隔離」。他認為現時本港混合免疫屏障高，科學上有足夠條件取消隔離令，相信農曆新年後疫情穩定，政府很快會取消隔離令。他又強調，CT值35等同病毒數量很低，相當肯定已沒有活病毒。

早前澳門改列新冠肺炎為風土病，孔繁毅認為本港已經有足夠條件，而且條件比澳門更好，因混合免疫屏障比澳門高。至於其他防疫措施，相信農曆新年後如情況穩定，亦可取消，包括醫院或院舍探訪人士的檢測要求，而下一步師生亦毋須在上學前先做快速檢測，強調即使出現無病徵傳播，整體風險亦很小。

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被問到近日不少死亡個案均為已接種三針新冠疫苗的長者，孔繁毅解釋相關個案大部份超過80歲，而接種第三針已超過半年，故整體抗體「跌得好快」；相關長者本身亦有長期病患，感染後誘發肺炎、心臟病等。他呼籲市民農曆新年前接種加強劑，如長者接種第三針超過半年，應盡快接種第四針。而復必泰二價疫苗產生的中和抗體對Omicron變種病毒株更有效，建議市民如首三針接種科興亦可「溝針」。

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