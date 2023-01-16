通關｜陸路名額增至6.5萬　社協盼延至農曆新年　零售界促加碼

中港首階段免檢疫通關，港府日前公布由本周三（18日）起一連四天，即年廿七至年三十期間，將陸路口岸的每日北上名額增至6.5萬人，社區組織協會副主任施麗珊在電台節目表示，部分市民需要上班未能趕及北上，盼增配額安排延長至農曆新年期間。

批發及零售界立法會議員邵家輝則指高鐵復運後，尖沙咀名店及珠寶店顧客的消費額增兩至三成，認為本港有能力接待更多旅客，盼政府加快增加通關名額。



▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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政府日前公布年廿七至年三十期間，指定陸路口岸的每日單向名額增至6.5萬人，施麗珊接受港台《千禧年代》時表示，很難評論是否足夠，但認為對部分家長有用，可配合小朋友放假返回內地，但部分需上班的市民是年初一始可放假，希望農曆新年期間亦可適度增加配額。

施麗珊：當局或要求跨境學童只需每周一次核酸

政府早前表示會研究措施便利跨境學童往返兩地。施麗珊指，據了解當局或要求跨境學童每周做一次核酸檢測，但她認為以快速測試代替是最理想，因核酸檢測需時預約，亦有經濟成本考量。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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邵家輝：名店消費額增至三成

批發及零售界立法會議員邵家輝於同一節目指，高鐵昨日復運，零售業界感到振奮，因高鐵帶來消費力較高的旅客人流，有業界反映指西九龍站一帶人流增加，尖沙咀名店及珠寶店顧客的消費額增兩至三成。他認為通關初期，首兩日以商務及探親較多，隨著內地批出更多旅遊簽注，相信之後會迎來較多消閒旅客。

至於以往較多水貨客出沒的上水市道方面，他指經歷近三年疫情，區內很多店舖結業，需時恢復，但近期陸續有租賃落實，相信是準備通關後逐步復常。

邵家輝指，本港有能力接待更多旅客，希望政府加快增加通關名額，又認為農曆年期間不少港人外遊，或減低本地消費，期望內地旅客能帶來生意增長。