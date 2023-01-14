年廿七至三十增1.6萬配額　春節前夕陸路最多每日可6.7萬人過關

不少港人都希望可以在農曆新年前回鄉探親，惟由於現時僅屬首階段通關，每日只有50,000個陸路入境口岸名額，令部分人因搶不到名額而無法回鄉。港府今午（14日）公布，鑑於年廿七至年三十（18至21日）的時段將近或甚至已約滿，故將現時指定陸路口岸的每日單向總人數名額，由50 000人提升至65 000人，當中增幅最多為落馬洲支線／福田口岸，由過往的35,000人上升至45,000。



另外，港珠澳大橋（珠海）的每日單向人數安排（只適用於私家車和跨境出租車司機和乘客），亦由1 000人提升至2 000人，以回應兩地人士對於春節前經相關口岸相互往來的殷切需求。



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香港與內地在本周（8日）開關後不足一周，港府就宣布增加陸路口岸過關名額。港府今公布，鑑於年廿七至年三十（18至21日）的時段將近或甚至已約滿，經與廣東省政府和深圳市政府溝通協調後，決定將此四日現時指定陸路口岸的每日單向總人數安排，由50 000人提升至65 000人。當中增幅最多為落馬洲支線／福田口岸，由過往的35,000人上升至45,000。

另外，港珠澳大橋（珠海）的每日單向人數安排（只適用於私家車和跨境出租車司機和乘客），亦由1 000人提升至2 000人，以回應兩地人士對於春節前經相關口岸相互往來的殷切需求。

特區政府發言人表示，自香港與內地通關第一階段在一月八日實施以來，整體上各口岸運作良好，市民過關流程暢順。由於香港市民對在春節前經陸路口岸前往內地的需求相較於其他日子殷切，故港府在不同口岸增加多個名額。至於未來八星期其他日子的可供預約時段，整體上仍相當充裕，能應付目前所見的通關需求。

發言人又指，春節臨近，各口岸的相關部門會一如既往部署充足人手，確保過關安排安全、有序和暢順。整體而言，港府會繼續全力推進香港與內地逐步、有序、全面實施通關的工作；同時與內地相關單位保持密切溝通，監察並檢視通關第一階段的整體實施情況，總結經驗，以決定通關往後階段的安排，適時公布詳情。

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