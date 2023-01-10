通關｜昨1.3萬港人陸路北上　餘3.7萬配額　內地客南下佔2.7%名額

中港落實首階段通關，根據入境處出入境數字顯示，昨日（9日）通關第二日，經深圳灣、落馬洲支線及文錦渡北上的港人有13,747人次，佔每日5萬個配額的27%，即尚有36,253個名額未用盡；內地訪港旅客有1,326人次經3個陸路口岸入境，佔每日配額2.7%。



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落馬洲支線9165人出境佔最多

入境處數字顯示，香港居民昨日總共有33,608人次經各個口岸出境，當中，經深圳灣、落馬洲支線及文錦渡北上分別有4,165、9,165及417人次，合共13,747人次，即佔每日5萬個陸路北上配額的27%，尚有36,253個名額未用。較通關首日（8日）三個口岸的21,398北上人次，減少36%。

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內地1326人次經3陸路抵港 較首日減少約28%。

內地訪客方面，昨日共有4,950人次來港，當中經3個陸路口岸入境有1,326人次，只佔每日配額2.7%，較通關首日（8日）三個口岸的1,836人次，減少約28%。

現時深圳灣口岸、落馬洲支線以及文錦渡，分別設1萬、3.5萬，及5,000個配額，每日一共5萬個。至於機場、港珠澳大橋，以及其他跨境船務則不設配額限制，只要持票便即可來往兩地。