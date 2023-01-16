兔年｜海洋公園有Baby Shark拜年跳舞賀新年　園方認需時恢復客量

中港兩地恢復開關，海洋公園今（16日）公布一系列農曆新年活動，找來Baby Shark與PinkFong在期間限定登場，而入場人士可憑滙豐信用卡獲門票優惠，亦可購「無限FUN入場證」在四月前無限次入場。



主席龐建貽透露，最近的聖誕節及新年，錄得去年4月以來最高的入場人數。他承認仍要一段時間才恢復過往客量，但對前景抱審慎樂觀的態度，將招聘350名員工。



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臨近新年，海洋公園推出一系列活動，包括1月19日至25日在怡慶坊舉行的「滙豐信用卡呈獻福滿萌兔村」；在海濱樂園廣場的「兔躍開運牌坊陣」、「福兔鳴鼓陣」、「兔迎新歲市集」及「蹦蹦彈跳屋」。

至於1月22日至2月5日亦有兩個表演定時舉行，分別為海濱樂園廣場的「嘻哈賀歲大匯演」，及高峰樂園動感天地翻天覆地「舞出新意獅」。

Baby Shark現身威威劇場跳舞

Baby Shark亦與海洋公園聯乘推出活動，包括「探險家—鯊海樂游」之旅。小朋友將穿上水手服，登上Baby Shark主題的小輪，在船上觀察風景寫生。活動舉行時間為1月19日至2月5日，市民可在Klook報名，費用為190元。

Baby Shark及PinkFong，亦將在威威劇場現身，舉行派對及大跳「Baby Shark Dance」，更有機會一同合照，讓小朋友學習廢物回收的重要性。活動舉行時間為1月19日至2月5日，門票將在上午10時半在「威威村莊大本營」免費派發，每日分4節舉行。

入場證$498可4月前無限入園

由即日起至2月28日，香港滙豐信用卡持有人，可享獨家優惠，成人門票售317元、小童門票190元，獲贈園內購物電子券30元。

如若想無限次入園，只需一張「無限FUN入場證」，便可在3月31日前盡情玩。成人售498元、學生售420元、小童售348元，另加40元可參加「瑞雪迎新年」大玩滑雪梯。

至於全日優惠套票售價為成人360元、小童216元。

聖誕新年錄去年4月以來最高入場人數

海洋公園主席龐建貽透露，最近的聖誕節及元日假期，錄得去年4月以來最高的入場人數。他透露，現時公園已加強在內地及海外宣傳，亦與旅發局合作在台灣、新加坡等地推廣，並強化網上資訊及購票系統。

他估計，通關初期南下的內地人，主要為探望家人或商務，加上安排簽證需時，認為真正旅客仍要一段時間恢復。但他強調，對前景抱審慎樂觀的態度。

將招聘350名全職員工

為吸引更多旅客到場，海洋公園今年會繼續推出光影匯演、Glamping、夏水禮等。他表示，公園亦正密鑼緊鼓為迎接旅客做準備，招聘350名全職員工，包括前線、餐飲、零售等。