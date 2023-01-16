張達明涉律師會紀律聆訊　指理事會未跟程序　違反其合理期望

香港大學法律學院首席講師張達明，被指任律師會理事期間，在未獲授權下公開律師會的內部文件，理事會把事件轉交律師紀律審裁組，展開紀律聆訊。張質疑理事會的做法不當，提出司法覆核，早前取得覆核許可。案件今(16日)在高等法院正式聆訊，代表張的律師指，理事會未有跟一般程序，先交另一委員會處理，違反張的合理期望；此外，有些曾與張共事的理事，亦有份決定轉交紀律審裁組，認為做法或涉利益衝突。



申請人張達明，答辯人香港律師會理事會，律師紀律審裁組被列為利益關係方。

張達明指律師會處理其紀律聆訊時程序不當，要求司法覆核。(朱棨新攝)

指張把會方信件轉發郭榮鏗

本案共涉及兩事件，首宗事件為時任立法會議員郭榮鏗於2020年3月表示，曾就業界紓困措施，聯絡律師會。律師會的其一個常務委員會開會，指郭未有就此正式跟律師會聯絡，並準備透過刊登「會長的信」澄清。惟張涉在「會長的信」發給會員前，把內容轉發郭。其後，理事會在會議中，討論張私下將內容轉發予郭，並在張不在場下，通過對張的不信任動議。

張在FB言論令理事不滿

第二宗事件發生於2020年5月，有傳媒報道稱時任律師會會長彭韻僖，為理事侯選人拉票。張達明在 Facebook 質疑彭的做法，理事會則發聲明澄清屬誤解。張繼而在Facebook 指，該聲明獲理事會「大比數通過」，即使有人對事件有不同看法，所有理事都須集體負責。而此事亦令部份理事不滿。此外，理事會之後成立獨立小組，調查後認為作為理事的張違反保密責任。理事會於2021年4月把兩件事件轉交紀律審裁組。

令張未有機會作陳述

張的律師今陳詞指，理事會把事件轉交紀律審裁組，而非先交予調查委員會及審查及紀律常務委員會，未有跟從公開的政策和程序，違反張的合理期望。同時，理事會的做法，令張未有機會事件在轉交紀律審裁組前，作出陳述。

張達明續指，張曾為律師會理事，由其他曾經與他共事的理事，參與轉交紀律審裁組的決定，恐涉利益衝突。

理事會調做法未有不公

理事會的代表律師則強調，理事會的做法沒有對張不公，而且決定轉交紀律審裁組，並非最終的決定。張可在紀律審裁組時，作出陳述。

案件本周四續審。

案件編號：HCAL529/2022