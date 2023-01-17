醫管局女高層與夫涉AEON偷竊　夫稱貪念有貨品無嘟機　指妻不知情

醫管局女高層莊慧敏，與醫生丈夫趙名宇涉黃埔AEON偷海膽等逾1600元食物案，今（6日）在九龍城法院續審，庭上分別播放兩被告與警方的會面錄影，趙認一時貪念有食物無過機，但稱其妻應不知情；莊則說：「以為『嘟』咗，擺咗落去…不過最終你話冇『嘟』都係偷㗎啦。」辯方律師指警員曾教唆兩被告說：食物偷來自己食，指兩被告非自願下錄取口供，反對口供呈堂。負責調查的警員否認誘使被告招認。案件明續，料裁判官將就口供能否呈堂作裁決。



兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生，莊任職醫管局，曾與張竹君一同出席疫情記者會。兩人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)

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辯方早前反對被告錄影會面呈堂，指二人在不自願情況下作出招認，控方今傳召負責錄口供的偵緝警員孔憲浩作供。

孔否認曾教二人說偷嚟自己食

孔稱當晚跟程序分開為兩被告錄口供，沒有施以威迫利誘他們招認，就聘請律師的事宜上，他沒有向二人說過：「請律師你哋有排攪，仲有律師先收你8千元，又要等一個鐘，我哋會同你開足啲嘢嚟睇，逐樣問」、「搞掂晒就會俾你打電話畀個女」等等話，亦沒有教唆二人說：「啲嘢係偷嚟自己食嘅。」

警員孔憲浩否認曾教唆兩名被告作招認。(凌子淇攝)

趙認一時貪念有食物無過機

控方遂播放兩名被告與警方的錄影會面，趙提到他當日偕妻子到超市購物，並說：「一時貪念，有啲貨物冇過機，袋咗落膠袋或者購物袋，啲嘢偷嚟自己食。」他指太太將貨物放入袋時，應該不知該些貨物未經條碼閱讀器掃描。隨後，孔逐一向趙核對沒有付款的貨物。

莊說：你地話無嘟都係偷

莊在錄影中則解釋道：「以為『嘟』咗，擺咗落去…不過最終你話冇『嘟』，咁冇『嘟』都係偷㗎啦。」孔回應稱：「呢個唔係我話偷嘅，嘻嘻。」

辯方指孔錄影中反應尷尬

辯方質疑，孔知道同僚曾向二人稱：「冇『嘟』即係偷。」才會作出上述尷尬反應。孔否認，反指當時莊的答案是：「講緊啲嘢唔係我講，好似屈緊我咁。」故他有此回應。

孔否認曾稱可申請簽保守行為

辯方又指，孔替莊紀錄背景資料時，寫上兩被告女兒的姓名、年紀，但莊並無提及。孔之所以能夠這樣做，皆因他事前已從同僚口中得知，當晚二人女兒曾報警尋找父母。孔稱不知被告女兒曾指致電，指有關資料由莊提供。

孔亦否認曾說：「請個好啲嘅律師，你哋背景咁好，寫信去律政司申請簽保守行為。」

案件編號：KCCC1147/2022