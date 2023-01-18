核酸檢測中心｜旺角荃灣等檢測站排長龍　承辦商稱大部份預約已滿

香港與內地通關帶動核酸檢測中心人龍現，由於不少市民趕在農曆新年前北上回鄉探親及過年，旺角麥花臣及荃灣大會堂等多個社區檢測站大排長龍。政府檢測承辦商相達生物科技創辦人招彥燾指其所負責的核酸檢測站大部份預約名額已滿，即便預約了亦要在場輪候15至30分鐘，沒有預約更要輪候1至2小時。



他又指不少市民對整個檢測的安排不清楚，結果有不少問題需要在場職員進行解答，令排隊輪候的時間都有所增加。



▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



+ 2

有預約須等最長30分鐘 walk-in要輪候1至2小時

招彥燾今（18日）在電台節目中指出所負責的核酸檢測站大部份預約名額已滿，即便預約了亦要即場輪候15至30分鐘，而沒有預約的更要輪候1至2小時，不過他亦強調目前檢測需求仍未超出容量，仍可在12小時內發出檢測結果。

每個中心會增加一至兩成人手 解答查詢及疏導人流

招彥燾又指現時不少市民對整個檢測的安排不清楚，到場排隊進行檢測時有不少問題需要在場職員進行解答，令排隊輪候的時間都有所增加，他表示中心已增加人手，亦加貼通告等，估計每個中心會增加一至兩成人手，主要是解答問題及疏導人流。

▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



+ 21

江玉歡促加大12小時內出報告檢測配額

立法會議員江玉歡表示昨晚多區的檢測站都出現人龍，有檢測站更在晚上8時多仍大排長認，她認為出現人認的樽頸在於付款及核對報告的步驟，認為可加派人手。另外她亦認為要加大配額，因為12小時內可出報告的配額原來較少，出現要「搶籌」的情況。江玉歡又指檢測費用100至200元，既然是強制要求才可以返回內地，應研究可否減少費用。

▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼

